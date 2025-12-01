Kaja Kallas: A korrupciós vizsgálatok nem árnyékolhatják be Ukrajna szabadságért folytatott harcát

Az ukrajnai korrupciós vizsgálatok nem árnyékolhatják be Ukrajna szabadságért folytatott harcát és Európa felé vezető útját – jelentette ki Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője a védelmi miniszterek hétfői brüsszeli tanácskozását követően.

Hangsúlyozta: háborús időkben a bizalom létfontosságú, ugyanakkor Ukrajnában folynak a vizsgálatok, ami azt mutatja, hogy az ukrán korrupcióellenes intézmények működnek. A közvélemény reakciója is rendkívül erőteljes volt – tette hozzá.

A főképviselő szerint ez a hét döntő jelentőségű lehet a diplomáciában, mivel intenzív tárgyalások folynak az orosz agresszió leállításáról.

„Mindenki üdvözli a békét szorgalmazó erőfeszítéseket – Oroszország kivételével” – fogalmazott.

Emlékeztetett: a hétvégén Oroszország ismét súlyos légitámadást hajtott végre Ukrajna ellen. Kallas kiemelte, hogy a háborúban egy agresszor és egy áldozat van, és az EU feladata az áldozat támogatása, nem pedig az agresszió jutalmazása.

Hozzátette: a cél az igazságos és tartós béke, nem pedig egy olyan megállapodás, amely előkészíti a következő konfliktust. A stabil, többéves finanszírozás szerinte kulcsfontosságú Ukrajna számára. „A többéves támogatás áttörést hozna Ukrajna védelme szempontjából” – mondta. Egy erősebb Ukrajna szerinte a háború gyorsabb lezárását jelentené.

Kiemelte: a finanszírozási kockázatokat meg kell osztani, és a decemberi európai tanácsi ülés kulcsfontosságú lesz ebben a kérdésben. Újságírói kérdésre válaszolva elmondta: Oroszország tartozik jóvátételekkel az Ukrajnának okozott károkért, és a jóvátételi hitel, amely az orosz szuverén, befagyasztott vagyonon alapul, megfelelő alap ehhez.

„Semmiképpen nem akarom kisebbíteni azokat a kockázatokat vagy aggodalmakat, amelyeket a belga kormány felvetett. Amikor az Európai Tanácsban megvitattuk a kérdést, mindenki azt mondta, hogy készek vagyunk vállalni a kockázatokat és a terheket. Ezért dolgoznunk kell a jogalkotási javaslaton, hogy minden kockázatot el tudjunk hárítani vagy mérsékelni” – hangsúlyozta.

Kallas közölte: Európa eddig több mint 187 milliárd euróval támogatta Ukrajnát, többel, mint bárki más. Mint fogalmazott, Ukrajna harctéri ereje közvetlenül erősíti a tárgyalási pozícióit is.

Az európai védelmi képességek fejlesztéséről szólva Kallas hangsúlyozta: Európának sürgősen erősítenie kell önálló védelmi kapacitását, mert „valószínűtlen, hogy Putyin hosszú távon betartana bármilyen megállapodást”.

Kiemelt kép: Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője az EU védelmi miniszteri találkozóját követő sajtóértekezleten Brüsszelben 2025. december 1-jén (Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys)