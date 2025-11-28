Akár Zelenszkij hatalma is összeomolhat: hamarosan vádat emelhetnek az ukrán elnök legerősebb szövetségese ellen

Minden jel arra utal, hogy rövid időn belül vádemelés történik Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője ellen, aki Zelenszkij legfontosabb és megkerülhetetlen szövetségese 2020, vagyis elnökségének kezdeti időszaka óta. Ezzel minden eddiginél magasabb szintre érhet az ukrajnai korrupciós botrány, mivel Jermak személyében tényleg egy olyan emberről van szó, akinek nagy befolyása van minden fontos döntésre Ukrajnában. Egyesek szerint az elnöki hivatal vezetőjének eltávolítása akár az ukrán hatalmi rendszer összeomlásához is vezethet. Frissítés: írásunk megjelenésével párhuzamosan Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rendkívüli bejelentést tett, és közölte, hogy Andrij Jermak távozik a hivatalából, így cikkünket kiegészítettük.

Mint írtuk, az ukrán hatóságok péntek reggel házkutatást tartottak Andrij Jermaknál, aki a béketárgyalásokkal kapcsolatban is az ukrán fél legfőbb tárgyalója volt az utóbbi időben (ő volt a delegáció vezetője például a november 23-án, Genfben tartott amerikai–ukrán egyeztetéseken is). A friss fejlemény alapján úgy fest, hogy Jermaknak is köze lehet a november elején kirobbant hatalmas ukrajnai korrupciós botrányhoz.

A The Kyiv Independentnek azóta több ukrán szakértő, illetve törvényhozó is nyilatkozott a Jermak elleni házkutatásról. A szakértők egy része úgy vélekedett, hogy Zelenszkij már a múlt héten is azért küldhette Genfbe tárgyalni Andrij Jermakot, mert így akarta megvédeni a nyomozóktól. Híresztelések szintjén ugyanis már jó ideje felvetődött az ukrán nyilvánosságban, hogy Jermak is érintett lehet a korrupciós botrányban:

a nyomozók szerint Jermakot a társai „Ali Baba” becenéven emlegették a bűntársai.

Ukrajna fő korrupcióellenes ügyésze, Olekszandr Klimenko korábban azt mondta, hogy a nyomozók szerint „Ali Baba találkozókat tart és feladatokat oszt ki a bűnüldöző szerveknek, hogy azok üldözzék a NABU nyomozóit és a korrupcióellenes ügyészeket” (ez azokra a nyári razziákra lehetett egy utalás, amelyek még a nyáron, a parlamenti eseményekkel párhuzamosan történtek).

„Még ma vagy rövid időn belül vádemelésre számíthatunk Andrij Jermak ellen” – Zelenszkij párttársait állítólag nem lepte meg a korrupció gyanúja

Daria Kalenyuk, az ukrán Korrupcióellenes Akcióközpont ügyvezető igazgatója a The Kyiv Independentnek elmondta, hogy általában a péntekihez hasonló házkutatásokat „közvetlenül azelőtt végzik el, hogy vádat emelnek a lehetséges gyanúsítottak ellen”.

„Ezért még ma vagy rövid időn belül vádemelésre számíthatunk Andrij Jermak ellen” – nyilatkozta a lapnak.

Mindeközben Zelenszkij pártjának, A Nép Szolgájának egyik képviselője névtelenséget kérve arról beszélt a portálnak, hogy eddig nem volt igazán nagy reakció a pártban a házkutatás hírére.

„Úgy tűnik, hogy a többség már mindennel tisztában van. Többnyire csend van. Csak néhányan figyeltek fel a legutóbbi eseményekre. Néhányan talán még sokkban vannak”

– vázolta a helyzetet a kormánypárti törvényhozó.

A képviselő azt is elmondta, hogy „néhányan talán azt remélték, hogy nem lesznek további következmények, mert azt gondolták, hogy (Jermak) kinevezése a békedelegáció élére a történet végét jelenti”. „De kiderült, hogy ez csak a kezdet” – tette hozzá a politikus, aki szerint Jermakot „már rég el kellett volna bocsátani”. Mindeközben az ukrán ellenzéki képviselők nem kevesebb kritikával nyilatkoztak az ügyről, és szintén Jermak távozását követelték.

„Jelenleg ez az egész rosszul fest európai partnereink szemében. Úgy tűnik, mintha az elnök fedezné a barátait. Ahelyett, hogy előre látta volna a helyzetet, és távolságot tartott volna, kinevezte a tárgyalódelegáció vezetőjévé”

– fejtette ki véleményét a kormánypárti törvényhozó (egy ukrán sajtóértesülés szerint egyébként Zelenszkij kifejezetten azért nevezte ki Jermakot, mert megtudta, hogy már készül a vádemelés ellene).

Évek óta elmozdíthatatlan volt Zelenszkij mellől – összeomolhat az ukrán hatalmi rendszer, ha most megbukik

Mint korábbi cikkünkben is írtuk, Andrij Jermak példátlan hatalmi szintet ért el Ukrajna kormányában, jelentős befolyást szerzett a parlamentben, a kabinetben és más kulcsfontosságú állami intézményekben is,

ám ennek ellenére egy olyan vitatott figura maradt, akire Ukrajnában és külföldön egyaránt szkepticizmussal tekintettek.

Az ukrán Korrupcióellenes Akcióközpont ügyvezető igazgatója ki is jelentette, hogy egy ilyen nagyszabású korrupciós program egyszerűen nem működhetett az elnöki hivatal vezetőjének tudomása és egyetértése nélkül.

A Reuters friss cikkében arra emlékeztetett, hogy Jermak számos kormányátalakítást túlélt, noha Volodimir Zelenszkij elnökségének kezdete óta nem kevés tisztségviselőt cserélt le a kormányzat legmagasabb szintjein. Mindez azt jelzi, hogy az ukrán hatalmi rendszerben mennyire fontos szereplőről van szó – arról nem is beszélve, hogy a nemzetközi politikában is Ukrajna legfontosabb képviselői közé tartozik.

Azt, hogy milyen következményekkel járhat, ha most Andrij Jermak belebukik az ügybe, talán a fentebb már említett, névtelenül nyilatkozó kormánypárti képviselő foglalta össze a legjobban, aki azt mondta:

Ukrajna politikai rendszere „most a legrosszabb forgatókönyv felé halad”, és Jermak lemondása „az egész hatalmi struktúra összeomlásához vezethet, mivel mindent az elnöki hivatal vezetője tartott össze”.

Olekszij Honcsarenko, az Európai Szolidaritás nevű ellenzéki párt képviselője szintén markáns véleményt mondott a történtekről (az ő véleménye szerint Jermakot a házkutatások miatt már most fel kellene függeszteni a hivatalából, ha pedig vádat is emelnek ellene, akkor azonnal el kellene bocsátani).

„Ez tektonikus változás a jelenlegi politikai rendszerünkben, mert Jermak döntő szerepet játszik benne. Nem ő a fő haszonélvezője ennek az egésznek (vagyis a politikai rendszernek – a szerk.), hanem Zelenszkij. De Jermak a legfontosabb szövetségese mindenben”

– fogalmazott az ellenzéki politikus.

Frissítés: Volodimir Zelenszkij bejelentette, hogy Andrij Jermak távozik

Az ukrán elnök péntek délután közölte, hogy Jermak beadta a lemondását, amit ő el is fogadott. Arról, hogy mit mondott pontosan Zelenszkij, ebben a cikkben írtunk.

Kiemelt kép: Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője (Fotó: MTI/EPA/Keystone/Gian Ehrenzeller)