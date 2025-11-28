Műsorújság
Orbán Viktort fogadta Vlagyimir Putyin a Kremlben, a béketárgyalások is szóba kerültek

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.11.28. 12:56

| Szerző: hirado.hu
Magyarország készen áll helyszínt szolgáltatni a béketárgyalásokhoz és hozzájárulni ezek sikeréhez – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a moszkvai Kremlben, a Vlagyimir Putyin orosz államfővel megkezdett tárgyalások nyilvános szakaszában.

Cikkünk frissül! 

Mint írtuk, Orbán Viktor péntek reggel számolt be arról, hogy repülővel Moszkvába indul. A kormányfő azt mondta: azért utazik Moszkvába, hogy a jövőben is biztosított legyen Magyarország energiaellátása.

A miniszterelnök repülőgépe magyar idő szerint péntek délelőtt landolt a moszkvai Vnukovó repülőtéren. Nem sokkal később videó készült arról is, hogy a magyar miniszterelnököt szállító konvoj a a tárgyalás helyszíne felé haladt:

Illetve arról is, amint a magyar miniszterelnök a Kremlbe érkezett:

És a Vlagyimir Putyinnal történt kézfogásról is készült felvétel:

Magyarország helyszínt adna a béketárgyalásoknak – jelentette ki ismét a miniszterelnök

Orbán Viktor az MTI szerint közölte, hogy Magyarország készen áll helyszínt szolgáltatni a béketárgyalásokhoz és hozzájárulni ezek sikeréhez. Ezzel kapcsolatban Vlagyimir Putyin emlékeztetett arra, hogy Budapestet Donald Trump amerikai elnök javasolta az ukrajnai béketárgyalások helyszínéül,

amivel mindkét fél egyetértett, mert jó kapcsolatokat ápolnak a magyar miniszterelnökkel.

Orbán Viktor leszögezte azt is, hogy Magyarország érdekelt a magyar–orosz energetikai együttműködés folytatásában.

Magyarország kiegyensúlyozott álláspontot képvisel Ukrajna ügyében – közölte Vlagyimir Putyin

Magyarország kiegyensúlyozott álláspontot képvisel az ukrajnai kérdésben – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök, szintén az MTI szerint.

„Ismerjük az ukrán kérdésről alkotott kiegyensúlyozott álláspontját. Ha a tárgyalásainkkal eljutunk a budapesti helyszín használatáig, akkor annak nagyon örülni fogok”

– nyilatkozott az orosz államfő.

Cikkünket még frissítjük, de a két vezető megbeszélését addig is vissza lehet nézni alább:

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő találkozója a moszkvai Kremlben 2025. november 28-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

 

