Orbán Viktort fogadta Vlagyimir Putyin a Kremlben, a béketárgyalások is szóba kerültek

Magyarország készen áll helyszínt szolgáltatni a béketárgyalásokhoz és hozzájárulni ezek sikeréhez – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a moszkvai Kremlben, a Vlagyimir Putyin orosz államfővel megkezdett tárgyalások nyilvános szakaszában.

Mint írtuk, Orbán Viktor péntek reggel számolt be arról, hogy repülővel Moszkvába indul. A kormányfő azt mondta: azért utazik Moszkvába, hogy a jövőben is biztosított legyen Magyarország energiaellátása.

A miniszterelnök repülőgépe magyar idő szerint péntek délelőtt landolt a moszkvai Vnukovó repülőtéren. Nem sokkal később videó készült arról is, hogy a magyar miniszterelnököt szállító konvoj a a tárgyalás helyszíne felé haladt:

Премьер-министр Венгрии Орбан прибыл в Москву, передает корреспондент ТАСС:https://t.co/4J8K61rnHi Видео: Михаил Метцель/ТАСС pic.twitter.com/3lHSKO5ipE — ТАСС (@tass_agency) November 28, 2025

Illetve arról is, amint a magyar miniszterelnök a Kremlbe érkezett:

És a Vlagyimir Putyinnal történt kézfogásról is készült felvétel: Hungarian Prime Minister Orban in Moscow 📌 Russian leader Vladimir Putin met Hungarian Prime Minister Viktor Orban at the Kremlin. 📌 In remarks during the public part of the meeting, Putin said that relations between Russia and Hungary are currently based on pragmatism and… pic.twitter.com/0gLQvA9MK9 — Yzb EN (@yzbhakanen) November 28, 2025 Magyarország helyszínt adna a béketárgyalásoknak – jelentette ki ismét a miniszterelnök

Orbán Viktor az MTI szerint közölte, hogy Magyarország készen áll helyszínt szolgáltatni a béketárgyalásokhoz és hozzájárulni ezek sikeréhez. Ezzel kapcsolatban Vlagyimir Putyin emlékeztetett arra, hogy Budapestet Donald Trump amerikai elnök javasolta az ukrajnai béketárgyalások helyszínéül,

amivel mindkét fél egyetértett, mert jó kapcsolatokat ápolnak a magyar miniszterelnökkel.

Orbán Viktor leszögezte azt is, hogy Magyarország érdekelt a magyar–orosz energetikai együttműködés folytatásában.

Magyarország kiegyensúlyozott álláspontot képvisel Ukrajna ügyében – közölte Vlagyimir Putyin

Magyarország kiegyensúlyozott álláspontot képvisel az ukrajnai kérdésben – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök, szintén az MTI szerint.

„Ismerjük az ukrán kérdésről alkotott kiegyensúlyozott álláspontját. Ha a tárgyalásainkkal eljutunk a budapesti helyszín használatáig, akkor annak nagyon örülni fogok”

– nyilatkozott az orosz államfő.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő találkozója a moszkvai Kremlben 2025. november 28-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)