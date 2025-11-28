Orbán Viktort fogadta Vlagyimir Putyin a Kremlben, a béketárgyalások is szóba kerültek

Cikkünk frissül!
Mint írtuk, Orbán Viktor péntek reggel számolt be arról, hogy repülővel Moszkvába indul. A kormányfő azt mondta: azért utazik Moszkvába, hogy a jövőben is biztosított legyen Magyarország energiaellátása.
A miniszterelnök repülőgépe magyar idő szerint péntek délelőtt landolt a moszkvai Vnukovó repülőtéren. Nem sokkal később videó készült arról is, hogy a magyar miniszterelnököt szállító konvoj a a tárgyalás helyszíne felé haladt:
Illetve arról is, amint a magyar miniszterelnök a Kremlbe érkezett:
Orbán Viktor az MTI szerint közölte, hogy Magyarország készen áll helyszínt szolgáltatni a béketárgyalásokhoz és hozzájárulni ezek sikeréhez. Ezzel kapcsolatban Vlagyimir Putyin emlékeztetett arra, hogy Budapestet Donald Trump amerikai elnök javasolta az ukrajnai béketárgyalások helyszínéül,
amivel mindkét fél egyetértett, mert jó kapcsolatokat ápolnak a magyar miniszterelnökkel.
Orbán Viktor leszögezte azt is, hogy Magyarország érdekelt a magyar–orosz energetikai együttműködés folytatásában.
Magyarország kiegyensúlyozott álláspontot képvisel Ukrajna ügyében – közölte Vlagyimir Putyin
Magyarország kiegyensúlyozott álláspontot képvisel az ukrajnai kérdésben – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök, szintén az MTI szerint.
„Ismerjük az ukrán kérdésről alkotott kiegyensúlyozott álláspontját. Ha a tárgyalásainkkal eljutunk a budapesti helyszín használatáig, akkor annak nagyon örülni fogok”
– nyilatkozott az orosz államfő.
Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő találkozója a moszkvai Kremlben 2025. november 28-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)