Fordulat: Lengyelország is felvetette, hogy Ukrajna nem áll készen az uniós tagságra

Lengyelország változatlanul támogatja Ukrajnát, de magyarázatot vár el a korrupciós ügyről, amely nem könnyíti meg a folyamatban lévő béketárgyalásokat – jelentette ki Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel kormányfőhelyettes és védelmi miniszter pénteki sajtóértekezletén. Egyben azt is jelezte: Ukrajna csak akkor csatlakozhat az Európai Unióhoz, ha további lépéseket tesz a korrupció ellen.

A kormányfő egy újságírói kérdésre válaszolva reagál arra a hírre, hogy pénteken az ukrán korrupcióellenes hatóságok házkutatást tartottak Andrij Jermaknál, az ukrán elnöki iroda vezetőjénél.

Kosiniak-Kamysz azt mondta:

Ukrajna jelenleg „nehéz időszakon megy keresztül, és a kormány legfelsőbb szintjein esetleg felmerülő korrupció kérdése nem segíti elő a folyamatban lévő béketárgyalásokat.”

Hozzátette: az Ukrajnát megrengető korrupciós ügy „nem jó hír Lengyelország és Nyugat-Európa számára” sem, mert az európai biztonság határa „jelenleg az orosz-ukrán frontvonalon található”. Reményének adott hangot, hogy Ukrajna „négy év óta folytatott hősies védelmét nem hiúsítják meg olyan ügyek, amelyek […] az Ukrajnával szemben ellenséges erők által is szított érzelmeket keltenek”.

Kosiniak-Kamysz hangsúlyozta, hogy Lengyelország magyarázatot vár a korrupciós ügyre.

„Ukrajna támogatására vonatkozó stratégiánk változatlan marad […] de lehetetlen például az Európai Unióhoz csatlakozni a korrupcióellenes politika átláthatósága nélkül”

– jelentette ki a lengyel politikus az MTI beszámolója szerint.

Nem először kritizálta Ukrajnát a korrupció miatt a lengyel politikus

A kormányfőhelyettes egy rádióinterjúban már a múlt héten is beszélt arról röviden, hogy

a nyugati partnereknek követelniük kell Kijevtől, hogy Ukrajna azonnal vizsgálja ki a Volodimir Zelenszkij elnököt környezett érintő korrupciós botrányt.

Kosiniak-Kamysz akkor szintén jelezte, hogy a korrupcióellenes lépések jelentik az egyik első lépést az unió felé vezető úton. „Ez az EU-csatlakozási tárgyalások egyik első feltétele – egy korrupt ország nem csatlakozhat” – fogalmazott.

Az Ukrajnában zajló Midasz-művelet – ennek részeként vizsgálódtak pénteken Andrij Jermaknál is – az ukrán energiaágazatban elterjedt korrupciós rendszerhez köthető. A korrupcióellenes szervek, a NABU és a SzAPO nyomozásának középpontjában egy Zelenszkijhez közel álló oligarcha, Timur Mindics áll, aki a gyanú szerint számos illegális tevékenységet szervezett.

A korrupcióellenes hivatalok több mint 100 millió dollár értékű pénzmosásról számoltak be, ami felháborodást és aggodalmat váltott ki. Eddig két miniszter vesztette el pozícióját a botránnyal kapcsolatban: Herman Haluscsenko igazságügyi miniszter és Szvitlana Hrincsuk energiaügyi miniszter – emlékeztetett a wiadomosci.pl lengyel portál.

Kiemelt kép: Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter beszédet mond az első sorozatgyártású PILICA légvédelmi rakétarendszer és tüzérségi rendszer átadásán Bytomban, Lengyelország déli részén 2025. november 21-én. MTI/EPA-PAP/Art Service.