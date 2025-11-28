A korrupciós vádak miatt lemondott Andrij Jermak, Volodimir Zelenszkij megkerülhetetlen szövetségese

Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője benyújtotta lemondását, miután a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) november 28-án házkutatást végzett az irodájában – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Mindez azt jelenti, hogy az ukrán államfő legbefolyásosabb, 2020 óta hivatalban lévő szövetségese távozik a hatalmi rendszerből.

Mint írtuk, az ukrán hatóságok péntek reggel házkutatást tartottak Andrij Jermaknál, aki a béketárgyalásokkal kapcsolatban is az ukrán fél legfőbb tárgyalója volt az utóbbi időben (ő volt a delegáció vezetője például a november 23-án, Genfben tartott amerikai–ukrán egyeztetéseken is). A friss fejlemény alapján úgy fest, hogy Jermaknak is köze lehet a november elején kirobbant hatalmas ukrajnai korrupciós botrányhoz.

A reggeli házkutatásnak most további fejleményei lettek. The Kyiv Independent szerint

Volodimir Zelenszkij péntek délután bejelentette, hogy Andrij Jermak távozik a hivatalában.

„Az elnöki hivatalban változások lesznek. Andrij Jermak, az elnöki hivatal vezetője benyújtotta lemondását. Hálás vagyok Andrijnak, hogy a tárgyalások során mindig pontosan úgy képviselte Ukrajna álláspontját, ahogyan azt kellett” – mondta Zelenszkij, majd hozzáfűzte, hogy a lemondással kapcsolatban „el akarja kerülni a pletykákat és a spekulációkat”.

„Ami a hivatal új vezetőjét illeti, holnap konzultációkat fogok tartani azokkal, akik vezethetnék ezt az intézményt”

– tette hozzá az ukrán elnök.

A legmagasabb szintre ért az ukrán korrupciós botrány, Zelenszkij hatalma is veszélyben lehet

A korrupciós botrányba keveredett eddigi két magas beosztású tisztviselőt – Herman Haluscsenko igazságügyi minisztert és Szvitlana Hrincsuk energiaügyi minisztert november 19-én elbocsátották, de ellenük eddig még nem történt vádemelés. Az ügy központi alakja, Timur Mindics oligarcha pedig még a vádemelés előtt elmenekült Ukrajnából.

Nem sokkal azelőtt, hogy megjelent a Jermak távozásáról szóló hír, részletesen írtunk arról, hogy mekkora jelentősége van a Jermak elleni pénteki házkutatásnak, és annak, hogy a legfrissebb információk szerint valószínűsíthető, hogy hamarosan vádat is emelhetnek ellene.

Kiemelt kép: Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetõje a Jake Sullivan amerikai nemzetbiztonsági tanácsadóval közösen tartott sajtóértekezleten Kijevben 2024. március 20-án.MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko.