Elkezdődött Leó pápa első külföldi látogatása, megérkezett Törökországba az egyházfő

XIV: Leó pápa, a katolikus egyház vezetője csütörtök délelőtt megérkezett Törökországba. Az egyházfőnek tavaszi beiktatása óta ez az első hivatalos külföldi útja, pár nap múlva pedig Libanonban lesz a második.

A Vatikán még október elején jelentette be, hogy XIV. Leó pápa első külföldi úticéljai Törökország és Libanon lesznek.

Az egyházfő terv szerint el is indult csütörtök reggel a római Fiumcino repülőtérről, a Shepherd One hívójelű pápai repülőgéppel, amelyet az olasz ITA Airways légitársaság üzemeltet. A Reuters hírügynökség beszámolója szerint

XIV. Leo pápa a délelőtt meg is érkezett az ankarai Esenboga nemzetközi repülőtérre.

His Holiness Pope Leo XIV has landed in Turkey, marking the beginning of his first foreign trip as Supreme Pontiff. pic.twitter.com/k9YxScP5lP — Catholic Sat (@CatholicSat) November 27, 2025

A leszállásról több videó és fotó is készült.

Pope Leo XIV arrives in Türkiye and receives an official welcome at the Ankara Esenboğa International Airport as he begins his first Apostolic Journey. pic.twitter.com/W28d9r0aPi — Vatican News (@VaticanNews) November 27, 2025

Ima a Kék mecsetben, szentmise a Volkswagen Arénában – ez lesz a várható program

Mint a Reuters írta, a pápa várhatóan magyar idő szerint 11.30-kor meglátogatja az Anitkabirt, amely a modern Törökország alapítójának, Mustafa Kemal Atatürknek a mauzóleuma.

Ezt követően 12.10-kor részt vesz az elnöki palotában tartandó üdvözlő ceremónián, majd 12.30-kor találkozik Recep Tayyip Erdogan török elnökkel.

13.30-kor már a török hatóságok, civil társadalmi csoportok képviselői, illetve diplomaták előtt mond beszédet, 15.20-kor pedig tovább is indult Ankarából Isztambulba.

Az egyházfő külföldi útjának célja, hogy az egység, a remény és a béke jelét vigye Törökországba és Libanonba – írta a látogatásról a Magyar Kurír (Matteo Bruni szentszéki szóvivő a napokban azt hangsúlyozta hogy a vallások közti párbeszéd lesz a két út fókuszában).

Mint a lap emlékeztetett, a központi esemény Iznikben – az ókori Niceában – lesz az I. Niceai Zsinat 1700. évfordulója alkalmából. Az ökumenikus ünnepségen a pápa és Bartholomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárka együtt sétálnak a Szent Neofitosz-bazilika ősi romjaihoz.

A Krisztus és a zsinat ikonjai előtt tartott ökumenikus imádság gyertyagyújtással zárul, az egység szimbolikus gesztusaként.

De az utazás alatt lesz ima a Kék mecsetben, szentmise az isztambuli Volkswagen Arénában, cédrusültetés a bejrúti elnöki palota kertjében, valamint ima Szent Charbel sírjánál és a Libanoni Szűz Mária szobra előtt.

Kiemelt kép: a Vatikáni Média felvételén XIV. Leó pápa búcsúzik Ankarába tartó útja kezdetén a Róma melletti Fiumicino Repülőtéren 2025. november 27-én. A május óta szolgáló katolikus egyházfő első apostoli útja során Törökországot és Libanont keresi fel (Fotó: MTI/EPA/Vatikáni Média/Telenews)