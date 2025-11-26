Téves a felfogás, hogy Ukrajna vesztésre áll a háborúban – állítja az EU külügyi főképviselője

Az a felfogás, mely szerint Ukrajna vesztésre áll, teljes mértékben téves, ha ugyanis Oroszország katonailag le tudná győzni Ukrajnát, már megtette volna – jelentette ki az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szerdán Brüsszelben. Kaja Kallas arról is beszélt, hogy megkezdett úton kell maradni a háborúban, mert szerinte úgy lehet elérni a legjobb eredményt.

Az EU-tagországok külügyminisztereinek videókonferencia keretében tartott informális tanácskozását követően Kaja Kallas hangsúlyozta, hogy az amerikai és az uniós szankciók jelentős hatással vannak az orosz gazdaságra. „Ahhoz, hogy növeljük a béke esélyeit, fokoznunk kell a nyomást Oroszországra” – fogalmazott.

Kijelentette továbbá, hogy Ukrajna és Európa számára a legjobb eredmény elérésének érdekében a megkezdett úton kell maradni, vagyis fokozni kell az erőfeszítéseket, ami több katonai és pénzügyi támogatást jelent Ukrajnának,

valamint további szankciók bevezetését, amelyek – véleménye szerint – megfosztják Oroszországot a harchoz szükséges eszközöktől. Hozzátette: Oroszország energiabevétele és gazdasága egyaránt zsugorodik, készpénzt és forrásokat veszítenek.

„Jó úton haladunk” – közölte

Kaja Kallas arról is beszélt, hogy „mindenki üdvözli” az Egyesült Államok béketörekvéseit. „Mindannyian azt akarjuk, hogy véget érjen ez a háború” – fogalmazott, majd kiemelte: az is számít ugyanakkor, hogy miként ér véget a konfliktus.

Leszögezte: egy azonnali és feltétel nélküli tűzszünetnek kell lennie az első lépésnek a háború befejezéséhez. Minden békemegállapodásban arra kell összpontosítani, hogyan lehet engedményeket szerezni az orosz oldaltól annak elérésére, hogy végleg leálljon a támadásokkal és ne próbálja erőszakkal megváltoztatni a határokat – mondta. „Arra kell összpontosítani, hogy mit kell tennie Oroszországnak mint agresszornak, nem pedig arra, hogy mit kell feláldoznia Ukrajnának mint áldozatnak” – fogalmazott Kallas, majd hozzátette: semmit sem dönthetnek Ukrajnáról Ukrajna nélkül.

Úgy vélte, hogy jelenleg Oroszország semmilyen hajlandóságot nem mutat a tűzszünetre, ezért szerinte olyan helyzetet kell teremteni, amelyben Oroszország tárgyalni kényszerül.

Emlékeztetett: az EU ígéretet tett Ukrajna 2026-os és 2027-es pénzügyi szükségleteinek fedezésére. Véleménye szerint ennek legjobb módja a jóvátételi kölcsön biztosítása lenne, ami – mint kiemelte – a leghatározottabb üzenetet küldené Moszkvának.

Kijelentette azt is: mivel az Oroszország jelentette fenyegetés túlmutathat Ukrajnán, az európai védelem megerősítésére irányuló munka továbbra is elengedhetetlen. A munka annak biztosításáról szól, hogy Oroszország soha többé ne indítson támadást. Ennek lehetőségét csökkenteni kell, mert ha nem Ukrajna, akkor valamely más ország lehet a következő célpont – jegyezte meg.

Az Európai Unió mindig is a békét fogja támogatni. Minden olyan béketerv mellett kiáll, amely nemcsak Ukrajna számára hozza el a tartós békét, hanem Európa jövőbeni biztonságát is szavatolja – tette hozzá sajtótájékoztatóján az uniós diplomácia vezetője.

Orbán Viktor máshogyan látja a háborús politika kérdését

A miniszterelnök egy Facebook-posztban közölte, hogy az előző hétvégén pont arról írt az Európai Bizottság elnökéhez, Ursula von der Leyenhez címzett levelében: „Európa előtt két út áll. Visszafordulhatunk a zsákutcából és végre egész Európa beállhat Trump elnök békekezdeményezése mögé. Beleértve a brüsszeli bürokratákat. Ehhez persze a háborúpárti vezetőknek szembe kell néznie azzal, hogy az elmúlt három és fél évben egy vesztes háborúban égették el az európai emberek pénzét.”

„A másik út háborúba vezet. Ha Európa háborúpárti vezetői – immáron Amerika támogatása nélkül – tovább öntik a pénzt és a fegyvereket Ukrajnába, azzal megágyaznak egy európai-orosz háborúnak. És erről Európának már vannak tragikus tapasztalatai” – tette hozzá a kormányfő.

Kiemelt kép: Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője (Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys)