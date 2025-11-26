Reagált Orbán Viktor levelére az ukrán miniszterelnök-helyettes

Orbán Viktor magyar miniszterelnök levelének az Ukrajnának szánt pénzügyi segítség blokkolásáról nincs új kockázatot teremtő hatása, Ukrajna és az EU folytatják a finanszírozási döntés összehangolását – jelentette ki Tarasz Kacska, az európai és euroatlanti integrációért felelős ukrán miniszterelnök-helyettes szerdán újságírók előtt.

„Magyarország álláspontja semmilyen módon nem változott, folytatódnak a viták. Párbeszédünk és következetes munkánk van az Európai Unióval” – idézte Tarasz Kacskát az Ukrinform hírügynökség.

A miniszterelnök-helyettes – akit egy újságírói kérdésre válaszolva beszélt a témáról – emlékeztetett arra, hogy az Európai Bizottság korábban már három finanszírozási opciót is javasolt a tagállamoknak az Ukrajnának nyújtandó támogatásra, köztük egy jóvátételi hitelt. „Ez teret ad arra, hogy az Európai Tanács decemberi üléséig meg lehessen hozni egy olyan döntést, amely lehetővé teszi az eszközök kiutalásáról szóló rendelet elfogadását” – tette hozzá Kacska.

Orbán Viktor még az előző héten közölte, hogy levelet küld Ukrajna finanszírozásával kapcsolatban az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek. „Európa előtt két út áll. Visszafordulhatunk a zsákutcából és végre egész Európa beállhat Trump elnök békekezdeményezése mögé. Beleértve a brüsszeli bürokratákat. Ehhez persze a háborúpárti vezetőknek szembe kell néznie azzal, hogy az elmúlt három és fél évben egy vesztes háborúban égették el az európai emberek pénzét” – írta a közösségi oldalán a kormányfő.

Kiemelt kép: Tarasz Kacska, az Európa és az euró-atlanti integráció ügyeiért felelős ukrán miniszterelnök-helyettes (Fotó: MTI/EPA/Ritzau/Thomas Traasdahl)