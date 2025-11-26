Magyarul mutatkozott be a budapesti amerikai nagykövetség új ideiglenes ügyvivője – VIDEÓ

Egy videóban, magyarul beszélve mutatkozott be Caroline Savage, a budapesti amerikai nagykövetség új ideiglenes ügyvivője, akinek kinevezését az előző héten jelentették be.

Mint írtuk, egy hete Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter megköszönte az eddigi ügyvivőnek, Robert Palladinónak a közel egyéves budapesti szolgálatát, amely alatt a nagykövetséget vezette. Mindeközben kiderült, hogy Palladino helyére egy másik karrierdiplomata érkezik Caroline Savage személyében, aki Oroszország és a posztszovjet térség szakértője és magyarul is tanult (az már korábban eldőlt, hogy a következő budapesti nagykövetnek Donald Trump Benjamin Landa üzletembert jelölte, de az ő beiktatása még folyamatban van).

Caroline Savege a múlt héten több magyar vezető politikusnak is bemutatkozott már: ezekről a megbeszélésekről az amerikai képviselet közösségi oldalán is közzétettek fotókat és beszámolókat.

Szerdán reggel azonban az új ügyvivő a magyar nyilvánosság előtt is bemutatkozott egy videóval, amelyben magyarul szólalt meg.

„Sziasztok, én Caroline Savage vagyok. Megtiszteltetés, hogy az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének ügyvivőjeként szolgálhatok”

– kezdte mondandóját.

Ezt követően beszélt még a munkájáról, önmagáról, és az első magyarországi benyomásairól is. Mint kiderült, az új ügyvivő már augusztus óta Magyarországon mutatkozik, és 10 hónapja tanulja a magyar nyelvet.

A múlt hét végén az előző ügyvivő szintén elköszönt egy videóval, amely alább tekinthető meg:

Kiemelt kép: Facebook.com/US Embassy Budapest.