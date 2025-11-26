Fordulat Franciaországban: itt az első felmérés, amely minden esetben jobboldali győzelmet mért az elnökválasztásra

Egy francia közvélemény-kutató intézet, az Odoxa friss felmérése szerint a 30 éves Jordan Bardella nyerheti meg a 2027-re tervezett következő elnökválasztást. A mostani kutatás fordulópontot jelent abból a szempontból, hogy ez az első felmérés, amely azt állítja: Bardella mindenképp győzne az elnökválasztáson, függetlenül attól, hogy ki lesz az ellenfele a második fordulóban.

Az Odoxa november 19-én és 20-án, 1000 embert megkérdezésvel készült reprezentatív felmérése szerint

a jobboldali Nemzeti Tömörülés (RN) párt elnöke, Jordan Bardella több szavazatot szerezne, mint bárki más, ha a francia elnökválasztást ezen a héten tartanák.

Az Odoxa adatai szerint a fiatal politikus az első fordulóban ellenfeleitől függően 35 vagy 36 százalékot szerezne. A második fordulóban viszont –ahol már csak a legjobb két jelölt mérkőzik meg egymással – viszont több mint 50 százalék felett lenne a szavazati aránya, bárki is lenne ott az ellenfele. „Jordan Bardella és támogatói számára sajnálatos, mindenki más számára viszont szerencsés, hogy bár néhány hónappal az elnökválasztás előtt egyértelmű esélyesnek számít, ez még nem garantálja a sikert” – figyelmeztetett ugyanakkor az Odoxa a Reuters hírügynökség szerint.

A felmérés szerint Bardella legesélyesebb kihívója a második fordulóban Édouard Philippe lehetne, aki 2017 és 2020 közt Franciaország miniszterelnöke volt, most pedig Le Havre polgármestereként dolgozik.

De szűk különbséggel ő is alulmaradna a Nemzeti Tömörülés politikusával szemben: az Odoxa szerint ha ő lenne a kihívó, akkor Bardellára 53, Philippe-re pedig a választók 47 százaléka szavazna le.

France, Odoxa poll: Presidential run-off election Bardella (RN-PfE): 53% (+7)

Philippe (HOR-RE): 47% (-7) Bardella (RN-PfE): 58% (n.a.)

Glucksmann (PS/PP-S&D): 42% (n.a.) Bardella (RN-PfE): 74% (n.a.)

Mélenchon (LFI-LEFT): 26% (n.a.) Bardella (RN-PfE): 56% (n.a.)

Figyelemreméltó – és jelzésértékű lehet a francia politikában azóta történt változásokat illetően – hogy bő fél éve, 2025. áprilisában az Odoxa még 54 százalékot mért Philippe-nek és 46 százalékot Bardellának arra az esetre, ha ők mérkőznek meg a második fordulóban. Emellett egy másik cég közvélemény-kutatása is azt mérte még november elején, hogy Philippe legyőzné Bardellát.

A jelenlegi elnök, Emmanuel Macron potenciális örököseinek gyengülő teljesítménye annak a következménye, hogy az államfő népszerűsége meredeken zuhan azóta, hogy 2024 közepén időközi törvényhozási választásokat írt ki, amelyet egy működőképes koalíciót kialakítani képtelen, patthelyzetbe került parlamentet eredményezett (Macron később el is ismerte, hogy hibázott a választás kiírásával).

Háromszor is a második fordulóban bukták el korábban az elnöki tisztséget

Nem mellékes az sem – mint arra a Reuters is emlékeztetett – hogy a korábbi választásokon a párt előző elnöke, Marine Le Pen, illetve apja, Jean-Marie Le Pen többször is a szavazás második fordulójában buktak el, miután a politikai ellenfeleik rendre szövetséget kötöttek ellenük. Le Penék három alkalommal is így kaptak ki az elnökválasztáson, ezért is jelentős fejlemény az, hogy Bardellával szemben – jelen állás szerint – nem működne ez a stratégia.

Jordan Bardellát azóta emlegetik a Nemzeti Tömörülés egyértelmű elnökjelöltjeként, hogy

Marine Le Pent idén márciusban öt évre eltiltották a közhivatalok viselésétől, amikor őt és pártjának néhány tagját elítélte a bíróság.

A döntés ellen a politikus fellebbezett, de minimum kétségesnek tűnik, hogy engedélyeznék az indulását a 2027-es választáson. Így jelen állás szerint Bardella jelölése tűnik valószínűbbnek, aki egyesek szerint már népszerűbb is mentoránál.

Kiemelt kép: Marine Le Pen, a francia ellenzéki Nemzeti Tömörülés (RN) frakcióvezetője (j) és Jordan Bardella pártelnök, a Patrióták Európáért (PfE) európai parlamenti frakció elnöke nyilatkozik a sajtó munkatársainak, miután Francois Bayrou miniszterelnökkel egyeztettek a párizsi kormányfői hivatalban, a Matignon-palotában 2025. szeptember 2-án, hat nappal a Bayrou-kormányról tartandó parlamenti szavazás előtt (Fotó: MTI/EPA/Christophe Petit Tesson)