Volodimir Zelenszkij sarokba szorult: végzetes döntés előtt áll az ukrán elnök

Volodimir Zelenszkij nehéz döntés előtt áll vagy elfogadja Donald Trump békefeltételeit, vagy pedig azokra az európai vezetőkre kell bíznia Ukrajna sorsát, akik négy év háború után sem tudtak egységes, valódi erejű támogatást mozgósítani – írta kedden megjelent elemzésében a Politico.

A Magyar Nemzet szemléje szerint a brüsszeli lap elemzésében azt írta, hogy a genfi tárgyalásokon ugyan sikerült látszólagos előrelépést felmutatni, ám az európai diplomácia gyors optimizmusa hamar szembesült a realitással: a kontinens továbbra is megosztott és óvatos. Egyes fővárosok ünnepeltek, amiért részt vehettek az amerikai tervezet újratárgyalásában, mégis kiderült, hogy sem katonát, sem elegendő fegyvert, de még a befagyasztott orosz vagyon felhasználását sem képesek határozottan vállalni.

Így Zelenszkij válaszút elé érkezett: vagy enged az amerikai elképzelésnek, vagy tovább vár egy olyan európai kiállásra, amelyre a jelek szerint egyre kevesebb esély mutatkozik.

Bár Ursula von der Leyen „előrelépésként” értékelte az EU megnövekedett jelenlétét, a valóság az, hogy a kontinens országai továbbra sem tudnak érdemben egységes stratégiát felmutatni Ukrajna támogatására – írta a Politico.

Volodimir Zelenszkij ezért most gyakorlatilag sarokba szorult:

vagy elfogadja Donald Trump békejavaslatát, vagy bízik azokban az európai szövetségesekben, akik négy év alatt sem tudtak jelentős és valódi támogatást nyújtani hazájának.

Ráadásul hétfőn a Kreml határozottan visszautasította az amerikai tervezetre érkezett európai ellenjavaslatot, hangsúlyozva, hogy az „egyáltalán nem felel meg” Oroszország számára, nem konstruktív. Közben Zelenszkij arról számolt be, hogy az amerikai és ukrán tárgyalók egy rövidebb, módosított dokumentumban állapodtak meg, amely figyelembe veszi Kijev bizonyos kifogásait. A legkényesebb pontokról azonban továbbra is Donald Trump dönthet.

Ezzel párhuzamosan – ahogy arról hírt adtunk – a hadügyért felelős amerikai államtitkár, Dan Driscoll Abu-Dzabiban készül konzultálni orosz tisztviselőkkel a béketárgyalások következő lépéseiről. A Politico szerint azonban nagy fenyegetést jelent, hogy

Vlagyimir Putyin nyomására Donald Trump visszatérhet az eredeti, 28 pontból álló, vitatott javaslathoz., amely Kijevet súlyos engedményekre kényszerítheti: még ukrán kézen lévő területek átadására, a NATO-csatlakozásról való lemondásra, valamint az ukrán hadsereg drasztikus leépítésére.

Ha ez a terv kerül az asztalra, Zelenszkij ismét választás elé kerül: aláírja a megállapodást, vagy vállalja Ukrajna jövőjének kockázatát abban a reményben, hogy Európa végül hajlandó lesz valódi és jelentős támogatást nyújtani.

A legfrissebb, külföldi sajtóban megjelent hírek szerint egyébként Ukrajna végül az előbbi alternatíva mellett döntött, és belement a Trump-féle béketervezetbe.

Kiemelt kép: a kétnapos hivatalos látogatáson Csehországban tartózkodó Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a cseh partnerével a prágai várban tartott megbeszélése utáni sajtóértekezleten 2025. május 4-én. MTI/EPA/Martin Divisek.