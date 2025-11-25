Titkos tárgyalások kezdődtek az ukrajnai háborúval kapcsolatban – Európát megint kihagyták belőle az amerikaiak

Hétfőn titkos tárgyalások zajlottak az Egyesült Arab Emírségekben, Abu Dzabi városában az Egyesült Államok képviselői, valamint külön-külön Oroszország, illetve Ukrajna képviselői közt – írta meg a Financial Times. Az eset nagyon hasonlít a hónapokkal ezelőtt történt béketárgyalásokhoz: az Európai Unió képviselőit most is, és akkor is kihagyták a folyamatból. Ráadásul egy másik sajtóértesülés szerint kedden az amerikai–orosz egyeztetések még folytatódnak a helyszínen.

Emlékezetes, hogy az amerikai fél több alkalommal is úgy ült össze, hogy Európát kihagyta az megbeszélésekből: ez történt például az év elején Rijádban, valamint később Isztambulban is.

Most az Egyesült Arab Emírségek fővárosában zajlanak hasonló folyamatok. A Financial Times ugyanis úgy értesült, hogy

Dan Driscoll, az Egyesült Államok hadügyekért felelős államtitkára hétfőn titokban Abu Dzabiba érkezett, és külön-külön tárgyalást folytatott egy ukrán és egy orosz delegációval is.

A lapnak két, a megbeszéléseket ismerő, de névtelenséget kérve nyilatkozó forrás azt mondta, hogy Dan Driscoll – aki már az utóbbi napokban is képviselte az amerikaikat a békéről szóló egyeztetéseken – ukrán részről Kirilo Budanovval, az ukrán katonai hírszerzés vezetőjével tárgyalt. Az orosz delegáció összetételéről nem közölt információikat a lap: mindössze annyit közöltek, hogy az orosz–amerikai tárgyalások hétfő este kezdődtek meg.

Az Abu Dzabiban történt megbeszélés közvetlen előzményei a vasárnap és hétfőn, Genfben lezajlott tárgyalások voltak, ahol részben módosították azt a 28 pontos béketervet, amelyet az Egyesült Államok prezentált az előző héten. Donald Trump amerikai elnök hétfőn bizakodó, bár óvatos hangnemben posztolt az egyeztetésekről a közösségi oldalán.

Kedden is folytatódnak még az orosz–amerikai tárgyalások Abu Dzabiban – derült ki két másik forrásból

Mindeközben a Reuters és a CNN egybehangzóan úgy értesültek – amerikai forrásból –, hogy az Oroszország és az Egyesült Államok közti tárgyalások még kedden is folytatódnak a felek közt.

A CNN-nek egy amerikai tisztségviselő azt mondta:

az Oroszországgal zajló tárgyalások célja az, hogy a hétvégén, Genfben tartott amerikai–ukrán tárgyalásokat követően megalapozzák a jövőbeli magasabb szintű egyeztetéseket.

Egyben azt is megerősítette, hogy Dan Driscoll az amerikai delegáció legmagasabb beosztásban lévő tagja, és hogy diplomaták nem utaztak ki Abu Dzabiba az amerikai csapattal (Driscoll egyébként az előző héten is egy katonai delegációt vezetett a Kijevben zajló tárgyalásokon is).

