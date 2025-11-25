Donald Trump megbeszélést tartott Hszi Csin-pinggel, a kínai elnök tett egy erős kijelentést

Az orosz-ukrán háborúról és kétoldalú kérdésekről is egyeztetett az amerikai és a kínai elnök hétfőn telefonon – ezt Donald Trump jelentette be a megbeszélést követően, magyar idő szerint még hétfő este. A kínai Hszinhua hírügynökség viszont arról számolt be, hogy Tajvan is szóba került az egyeztetésen, és a szigetország státuszával kapcsolatban a kínai elnök egy olyan kijelentést tett, amelyre azóta a tajvaniak is reagáltak.

Az amerikai elnök a Truth Social nevű közösségi oldalán megjelent bejegyzésében

„nagyon jónak” értékelte a megbeszélést, és „rendkívül erősnek” minősítette az amerikai-kínai kapcsolatokat.

Trump bejegyzése szerint az Oroszországot és Ukrajnát érintő témák mellett, a kábítószer-alapanyagként is használható, Kínából származó fentanilról, valamint a mezőgazdasági termékek kereskedelemről volt szó a megbeszélésen. Az amerikai elnök egyben közölte, hogy a kínai meghívást elfogadva jövő áprilisban Pekingbe látogat, majd később a jövő évben viszontlátogatásra várja Washingtonba Hszi Csin-ping kínai elnököt (ennek lehetősége már az utóbbi hetekben is felmerült).

Trump és Hszi október végén Dél-Koreában folytattak személyes megbeszélést – első alkalommal a második Trump-adminisztráció hivatalba lépése óta. Akkor számos, a kétoldalú viszonyt terhelő kérdést, többi között kereskedelmi vitákat is sikerült rendezni. A konkrét megállapodások között szerepelt többek közt még az is, hogy Kína nagyobb mennyiségű amerikai mezőgazdasági terméket, elsősorban szójababot vásárol amerikai termelőktől.

A kínai állami hírügynökség szerint Hszi Csin-ping tett erős kijelentést Tajvanról, ami nem is maradt válasz nélkül

A Hszinhua állami hírügynökség a megbeszéléssel kapcsolatban azt emelte ki, hogy

Hszi Csing-ping közölte Donald Trumppal, hogy „Tajvan visszatérése Kínához a háború utáni nemzetközi rend fontos része” .

„Kína és az Egyesült Államok egykor egymás mellett harcoltak a fasizmus és a militarizmus ellen, és most együtt kell működniük a második világháború eredményeinek megóvása érdekében” – idézte Hszi ezzel kapcsolatos szavait a hírügynökség.

Erre reagálva később a tajvani miniszterelnök elutasította annak a lehetőségét, hogy a sziget 23 millió lakosa visszatérjen Kínához.

A kormányfő, Cso Zsung-taj kedden leszögezte: Tajvan demokratikusan megválasztott kormánya határozottan elutasítja Kína álláspontját. Megfogalmazása szerint „a Kínai Köztársaság, azaz Tajvan, egy teljesen szuverén és független ország. Nemzetünk 23 millió lakosa számára az úgymond visszatérés nem opció, ez teljesen egyértelmű”.

A kínai külügy utóbb nagyon jónak értékelte a Trumppal való beszélgetést

A hétfői telefonbeszélgetés hangulata „pozitív, barátságos és konstruktív” volt – mondta Mao Ning, a kínai külügyminisztérium szóvivője egy sajtótájékoztatón kedden szintén a Hszinhua szerint.

Közlése szerint a telefonbeszélgetést az amerikai fél kezdeményezte.

Hozzátette, hogy Trump elnök második ciklusának kezdete óta a kínai és az amerikai államfők gyakran tartanak kapcsolatot egymással. A két államfő közötti, kölcsönös érdekű kérdésekről folytatott kommunikáció döntő szerepet játszik a kínai-amerikai kapcsolatok stabil fejlődésében – tette hozzá Mao Ning.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai (b) és Hszi Csin-ping kínai elnök kezet fog a Puszanban folytatott megbeszélésük kezdetén 2025. október 30-án. MTI/AP/Mark Schiefelbein.