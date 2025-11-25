Az Európai Unió Bírósága kimondta: minden tagállamban el kell ismerni azt a melegházasságot, amit egy másik uniós országban kötnek meg

Az ügy előzménye az, hogy két, Németországban összeházasodott lengyel állampolgár kérelmezte házassági anyakönyvi kivonatuk lengyel nyilvántartásba való bejegyzését,
de házasságuk lengyelországi elismerését az illetékes hatóságok megtagadták, azzal az indokkal, hogy a lengyel jog nem engedélyezi az azonos nemű személyek házasságát.
Az uniós bíróság kedden kihirdetett ítéletében megállapította, hogy egy olyan házasság elismerésének a megtagadása, amelyet két uniós polgár jogszerűen kötött egy másik tagállamban, ellentétes az uniós joggal. Ez a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog gyakorlásának korlátozását jelenti, ami sérti ezt a szabadságot, valamint a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jogot – írták.
Egyben leszögezték azt is: a tagállamok kötelesek az uniós jog által biztosított jogok gyakorlása érdekében elismerni a másik tagállamban jogszerűen megszerzett családi állapotot.
Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy ez a kötelezettség nem jelenti azt, hogy a tagállamoknak be kell vezetniük az azonos neműek közötti házasságot a nemzeti jogukba.
A tagállamok emellett – a bíróság ítélete szerint – mérlegelési mozgástérrel rendelkeznek az ilyen házasságok elismerésének módjait illetően. Leszögezték továbbá: ha egy tagállam úgy dönt, hogy egyetlen módot ír elő a más tagállamban kötött házasságok elismerésére – például a házassági anyakönyvi kivonatnak az anyakönyvi nyilvántartásba való bejegyzését – akkor ezt a módot az azonos nemű személyek közötti házasságok tekintetében is alkalmaznia kell.
Egy 2018-as esetről van szó, Lengyelországban most is vitatják a melegházasság ügyét
A Reuters hírügynökség mindezt azzal is kiegészítette: a túlnyomórészt katolikus Lengyelországban Donald Tusk kormánya dolgozik egy törvényjavaslaton, amely szabályozná a polgári élettársi kapcsolatokat, beleértve ebbe az azonos neműek közötti kapcsolatokat is. A törvényjavaslat azonban egyelőre elakadt, mivel a Tusk-féle kormánykoalícióban lévő konzervatívok ellenzik azt.
Emellett azt idén tavasszal megválasztott lengyel elnök, Karol Nawrocki szintén kijelentette, hogy meg fog vétózni „bármely olyan törvényjavaslatot, amely aláásná a házasság alkotmányosan védett státuszát”.
A Németországban összeházasodott lengyel pár még 2018-ban, Berlinben kötötte össze életét, de a konkrét bírósági ügyben csak nevük kezdőbetűivel azonosították őket, a teljes nevüket nem hozták nyilvánosságra.
„Ez a döntés történelmi jelentőségű. Új korszakot jelöl az azonos nemű párok egyenlőségéért és egyenlő bánásmódjáért folytatott küzdelemben” – mondta Pawel Knut, a párt képviselő ügyvéd. Közlése szerint a luxemburgi ítélet után a lengyel legfelsőbb bíróságnak kell döntenie arról, hogy végrehajtja-e azt vagy sem.
A kiemelt kép illusztráció: az első melegházasság Németországban, 2017. október 1.(MTI/EPA/Felipe Trueba)