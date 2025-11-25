Áttörés a béke ügyében: az amerikaiak szerint Ukrajna lényegében elfogadta Donald Trump béketervét

Ukrajna elfogadta az Egyesült Államok által közvetített 28 pontos béketervet azzal a kitétellel, hogy néhány kisebb részletet még át kell dolgozni – közölte több amerikai lap amerikai tisztségviselőkre hivatkozva kedd délután. Mindeközben Volodimir Zelenszkij már Washingtonba készül: az ukrán elnök még novemberben a Fehér Házba látogat.

Amerikai sajtóértesülések szerint Ukrajna lényegében elfogadta Donald Trump 28 pontos béketervét, bár ennek bizonyos pontjait még át fogják dolgozni – írta a Sky News. A hírről az amerikai sajtóforrások egyike, a CBS News konkrétan azt közölte egy amerikai tisztviselőre hivatkozva, hogy

az ukrán kormány beleegyezett a Trump-féle béketervezetbe.

„Az ukránok beleegyeztek a békemegállapodásba. Van még néhány apróbb részlet, amit ki kell dolgozni, de beleegyeztek a békemegállapodásba” – tisztázta a CBS News forrása.

Mindeközben Ukrajna Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácsának vezetője, Rusztem Umerov is megerősítette, hogy egyezség született, de bizonyos részleteket még ki kell dolgozni. Umerov kedden, egy közösségi médiás bejegyzésében azt írta, hogy az ország tárgyalói megegyezésre jutottak a megállapodás alapvető feltételeiről azzal a tervezettel kapcsolatban, amelyet az amerikai, európai és ukrán tisztviselők Genfben tárgyaltak meg a hétvégén.

Mit fognak mondani erre az oroszok?

Az ukránok beleegyezéséről szóló hír azzal párhuzamosan érkezett, hogy Dan Driscoll, az Egyesült Államok hadügyekért felelős államtitkára Abu-Dzabiban találkozott titokban orosz (és ukrán) tisztviselőkkel, amiről több külföldi lap is beszámolt kedden.

Oroszország egyelőre nem kommentálta érdemben az ott zajló tárgyalásokat,

de egy Abu-Dzabiban tartózkodó amerikai katonai tisztviselő a CBS Newsnak elmondta: Driscoll kedden órákon át tárgyalt az orosz képviselőkkel, lényegében „egész nap” tárgyalásokon vett részt.

„Továbbra is nagyon optimisták vagyunk. Driscoll államtitkár optimista. Remélhetőleg hamarosan visszajelzést kapunk az oroszoktól. A dolgok gyorsan haladnak” – mondta a tisztviselő. Mindeközben a CBS News egy másik forrásból úgy értesült, hogy Abu-Dzabiba Dan Driscoll a béketervezetnek egy frissített változatát vitte magával, amelyet a genfi tárgyalások után állítottak össze.

Zelenszkij már Washingtonba készül

Rusztem Umerov optimistán nyilatkozott arról is, hogy

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök november vége előtt Washingtonba utazhat azért, hogy véglegesítse a megállapodást.

A CBS News még vasárnap írt arról, hogy amerikai és ukrán tisztviselők korábban megvitatták Zelenszkij esetleges amerikai látogatását is, de a lap szerint ennek sorsa még a hétvégi genfi tárgyalásoktól (vélhetően azok eredményének kiértékelésétől) függött.

Az MTI beszámolója szerint Umerov konkrétan úgy fogalmazott: „Nagyra értékeljük az ukrán és amerikai delegáció produktív és konstruktív, genfi találkozóit, valamint Trump elnök változatlan erőfeszítéseit a háború befejezésére.” Hozzátette azt is, hogy Ukrajnában számítanak az európai partnerek támogatására a további lépéseket illetően – tette hozzá. „Arra számítunk, hogy az ukrán elnök amerikai látogatását novemberben a lehető leghamarabb megszervezik, hogy lezárhassuk a végső szakaszokat és megállapodásra juthassunk Trump elnökkel” – írta Umerov.

Korábban Donald Trump amerikai elnök adminisztrációja november 27-ig, hálaadás napjáig szabta meg Ukrajna számára a 28 pontos javaslat jóváhagyásának határidejét. Ugyanakkor Olekszandr Bevza, az ukrán elnöki iroda vezetőjének tanácsadója szerint már nincs szó erről a határidőről, mert mindenki megérti, hogy fontosabb eljutni egy konszenzusos dokumentumig, mint egy adott napon a lehető leggyorsabban elkészíteni azt.

Moszkva várja az Európával és Ukrajnával egyeztetett köztes amerikai béketervet – mondta Szergej Lavrov

Frissítés: Moszkva várja az amerikai féltől Donald Trump amerikai elnök ukrajnai rendezési tervének az Európával és Ukrajnával egyeztetett köztes változatát – jelentette ki az MTI szerint Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kedden a fehérorosz hivatali partnerével, Makszim Rizsenkovval közösen tartott moszkvai sajtótájékoztatóján.

„Azok, akik megpróbálják folyamatában értelmezni a benyújtott dokumentumokat, először is szándékosan szivárogtatták ki őket, hogy zűrzavart keltsenek a médiában, és azok, akik ezt a zűrzavart irányítják, természetesen nem titkolják különösebben, hogy alá akarják ásni Donald Trump erőfeszítéseit, a saját elképzeléseik szerint akarják átalakítani ezt a tervet”

– mondta Lavrov.

Hozzátette: „Vannak kommunikációs csatornáink az amerikai kollégáinkkal, ezeket használatba helyezzük, és várjuk tőlük azt a változatot, amelyet ők köztesnek tartanak a szövegnek az európaiakkal és az ukránokkal való egyeztetésének befejezése szempontjából, és akkor meglátjuk, mert ha Anchorage szelleme és betűje eltűnik azokból a kulcsfontosságú értelmezésekből, amelyeket rögzítettünk, akkor természetesen alapvetően más lesz a helyzet.”

Lavrov megismételte azt a korábbi (Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivőtől elhangzott kijelentést), hogy eddig Oroszországgal „senki sem közölt hivatalosan semmit”. Ugyanakkor hozzátette, hogy Moszkva nem sürgeti Washingtont a rendezés ügyében, és azt hangoztatta, hogy Trump tervének legfontosabb pontjai az augusztusban Anchorage-ben tartott orosz-amerikai-csúcstalálkozón elért megegyezésen alapulnak.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy Oroszország nagyra értékeli Fehéroroszország és Törökország közvetítői kezdeményezéseit, és pozitívan értékeli Magyarország álláspontját, miszerint kész és hajlandó fogadni az orosz-amerikai csúcstalálkozót.

„És természetesen értékeljük az Egyesült Államok álláspontját is, amely a nyugati világban egyedüliként, ellentétben Londonnal, Brüsszellel, Párizzsal és Berlinnel, kezdeményezést tanúsít a rendezés útjának megtalálása érdekében. Ezt értékeljük, még egyszer megismétlem” – nyilatkozott.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)