Ukrajna védelme saját biztonságunk védelme – a lengyel és a cseh elnök egyetértenek ebben

Csehország és Lengyelország egyaránt úgy véli, hogy a megtámadott Ukrajna védelme saját biztonságunk védelme is – jelentette ki Petr Pavel cseh államfő hétfőn Prágában, miután Karol Nawrocki lengyel államfővel tárgyalt.

Hasonlóan egyformán tekint a két ország Oroszországra is, amelyet az európai biztonságra nézve a legnagyobb fenyegetésnek tartanak – mutatott rá a cseh elnök. „Külpolitikai és biztonságpolitikai álláspontjaink nagyon közeliek egymáshoz” – fejtette ki Petr Pavel.

„Egész Európa biztonságára és demokráciájára Oroszország jelenti a legnagyobb veszélyt”

– tette hozzá mindehhez Karol Nawrocki, az idén tavasszal megválasztott lengyel államfő.

A lengyel elnök kiemelte azt is, hogy Lengyelország és Csehország együttműködése a nemzetközi kapcsolatokban is megmutatkozik. Kitért a visegrádi együttműködésre is, amelynek szerinte van jövője.

A cseh államfő ezzel összefüggésben leszögezte: olyan együttműködés megerősítésének látja az értelmét, amely már működik. „Elsősorban olyan államok között, amelyek hagyományosan jó kapcsolatokat ápolnak és megengedhetik maguknak, hogy teljesen nyíltan beszéljenek egymással” – mutatott rá Petr Pavel. Kifejezte reményét, hogy kapcsolata a lengyel államfővel ilyen lesz, s nyíltan meg tudnak vitatni minden problémát.

Kiemelt kép: Petr Pavel cseh államfő fogadja Karol Nawrocki lengyel államfőt katonai tiszteletadás mellett Prágában 2025. november 24-én. Nawrocki egynapos hivatalos látogatáson tartózkodik Csehországban (Fotó: MTI/EPA/Martin Divisek)