Orbán Viktor szerint az Európai Unió úgy akarja folytatni a háborút, hogy „egyetlen fillérje sincs” arra

Orbán Viktor miniszterelnök egy videót tett közzé a közösségi oldalán hétfő délután, amelyben arról beszélt: az Európai Unió vezetői úgy akarják folytatni az ukrajnai háborút, hogy közben nincs is pénzük rá, és legfeljebb a közös hitelfelvétel jöhetne szóba, de ezt a magyar kormány nem fogja elfogadni.

„Uniós csúcs dióhéjban: Ők folytatni akarják a háborút, de mivel pénzük nincs, ezért közös hitelt vennének fel” – kommentálta a videót Orbán Viktor, majd hangsúlyozta:

„ Erre nemet kell mondanunk. Mi nem akarjuk eladósítani az unokáinkat Ukrajna miatt.”

A videóban a miniszterelnök elmondta: épp most fejeztek be egy megbeszélést, amelyen áttekintették az amerikaiak 28 pontos béketervét (amelyre egy 27 pontos európai válasz érkezett a hétvégén).

„Egyetlen dolgot tudok biztosan megállapítani a mai videókonferenciát követően: Az Európai Unió folytatni akarja a háborút, úgy, hogy egyetlen, de egyetlen fillérje sincs arra, hogy Ukrajnának katonai eszközöket szállítson”, illetve az ország működését pénzelje.

„És egyetlen ötlete sincs arra, hogyan kellene ezt a pénzt megszerezni” – tette még hozzá a miniszterelnök, majd azzal folytatta, hogy e szempontból csak a közös hitelfelvétel jöhetne szóba, de ezt Magyarország nem fogja elfogadni.

„Nem vagyunk hajlandóak elzálogosítani az unokáink jövőjét egy megnyerhetetlen ukrajnai háború finanszírozása érdekében. Itt tartunk most”

– mondta végül a miniszterelnök.

Kiemelt kép: a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia kihelyezett stúdiójában Washingtonban 2025. november 6-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos.