Donald Trump sejtelmes üzenetet küldött: karnyújtásnyira lehet a béke Ukrajnában?

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke hétfőn egy közösségi médiás posztban arra utalt, hogy jó irányba haladnak, és hamarosan akár eredményt is hozhatnak az ukrajnai konfliktus ügyében zajló béketárgyalások. Ugyanakkor az amerikai elnök is óvatosságra intett egyelőre, és a többi érintett fél nyilatkozatában is a visszafogottság az, ami egyelőre közösnek tűnik.

Mint írtuk, az Egyesült Államok az előző hét végén ismertetett egy 28 pontos béketervet, amellyel kapcsolatban az utóbbi napokban, valamint hétfőn is egyeztetések zajlottak. Európa egyelőre egy 27 pontos, néhány változtatást tartalmazó tervezetet küldött vissza az amerikaiaknak.

Donald Trump amerikai elnök hétfőn késő délelőtt a Truth Social nevű közösségi oldalán tett közzé egy posztot, amelyet azzal a kérdéssel kezdett: „Tényleg lehetséges, hogy jelentős előrelépés történt az orosz–ukrán béketárgyalásokon?” Majd hozzátette:

„Ne higgyék el, amíg a saját szemükkel nem látják, de lehetséges, hogy épp valami jó dolog történik. ISTEN ÁLDJA AMERIKÁT!”

Az amerikai elnök az előző nap még hálátlansággal vádolta meg az ukrán vezetőket egy másik közösségi médiás bejegyzésben.

Zelenszkij szerint úton vannak haza az ukrán diplomaták – sajtóértesülések szerint az ukrán elnök még a héten Washingtonba mehet

Trump posztja mellett a többi szereplő is reagált a friss fejleményekre. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X közösségi oldalon azt írta hétfő délután:

„Delegációnk most úton van hazafelé, és ma este teljes jelentést várok a genfi tárgyalások előrehaladásáról és partnereink főbb álláspontjairól.”

„Ezen jelentések alapján fogjuk meghatározni a következő lépéseket és azok időzítését. Folytatjuk az együttműködést Európával és más partnereinkkel világszerte. Bízunk benne, hogy el fogjuk érni a szükséges eredményeket, és köszönöm mindenkinek, aki Ukrajna mellett áll” – írta az ukrán elnök.

Mindeközben külföldi sajtóértesülések szerint

Zelenszkij még ezen a héten ellátogathat az Egyesült Államokba.

Az, hogy sor kerül-e az utazásra, attól függ, hogy miként alakultak a genfi tárgyalások az amerikai és ukrán tisztviselők között – közölték ukrán és amerikai tisztviselők a CBS News-zal még vasárnap (a tárgyalások kiértékelése még minden bizonnyal zajlik a felek részéről).

Kreml: Moszkva nem kapott tájékoztatást Washingtontól az amerikai rendezési terv genfi módosításairól

Moszkva nem kapott hivatalos értesítést Washingtontól az amerikai béketerv módosított változatáról az Egyesült Államok és Ukrajna küldöttségének genfi tárgyalásai után – jelentette ki az MTi szerint Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára hétfőn újságíróknak, utalva ezzel a 27 pontos európai tervre.

„Természetesen nagyon figyelmesen követjük azokat a médiaértesüléseket, amelyek az elmúlt néhány napban bőségesen érkeztek Genfből, de hivatalosan még semmit sem kaptunk” – mondta.

Mint fogalmazott, a Kreml konstatálta, hogy a korábban Moszkvának elküldött szövegben „valamilyen módosításokat hajtottak végre”. Úgy vélekedett, hogy nem lenne helyes megvitatni az amerikai béketervnek a médiában megjelent pontjait, mert ehhez a hivatalos információkból kell majd kiindulni.

Közölte, hogy erre a hétre egyelőre nem terveztek orosz-amerikai tárgyalást az Egyesült Államok által javasolt ukrajnai rendezési tervről. Megismételte továbbá , hogy Oroszország erre továbbra is nyitott. Közölte, hogy a Kremlnek nincsenek információi Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tervezett amerikai látogatásáról sem.

Bár Peszkov nem reagált a módosított béketervre, egy másik orosz vezető tisztségviselő nem sokkal később megtette:

Jurij Usakov, a Kreml külpolitikai tanácsadója azt mondta: első ránézésre az európai javaslat egyáltalán nem tűnik konstruktívnak, és nem megfelelő Oroszország számára.

Az orosz és az amerikai tisztségviselők személyes tárgyalásainak megszervezéséről pedig azt mondta a tanácsadó: vannak „bizonyos jelzések”, de még nincs végleges megállapodás az ügyben – írta a Sky News.

Mindeközben a Kreml délután arról is közleményt adott ki, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonon véleménycserét folytatott török hivatali partnerével, Recep Tayyip Erdogannal az Ukrajna körüli helyzetről, egyebek között az amerikai javaslatok kontextusában. Putyin megjegyezte, hogy ezek abban a változatban, amellyel Moszkva megismerkedett, összhangban állnak az alaszkai orosz-amerikai csúcstalálkozón folytatott megbeszélésekkel, és elvileg alapjául szolgálhatnak a végleges békés rendezésnek.

Putyin ismételten megerősítette Erdogannak, hogy Oroszország érdekelt az ukrajnai válság politikai-diplomáciai megoldásában, a török államfő pedig kifejezte szándékát, hogy minden lehetséges támogatást megad a tárgyalási folyamatnak, amelyhez Isztambult továbbra is kész tárgyalási helyszínként biztosítani. A felek megállapodtak abban, hogy különböző szinteken erősítik a kapcsolattartást az ukrán ügyekben. Erdogan a moszkvai tájékoztatás értelmében megosztotta Putyinnal azokat a benyomásokat, amelyeket a Dél-Afrikában rendezett G20-csúcson szerzett a részt vevő országok vezetőivel folytatott találkozókon.

Az európaiak is óvatosak

Donald Trump nyitottnak mutatkozott egy Ukrajnára vonatkozó, közösen kidolgozott béketerv iránt – jelentette ki Friedrich Merz német kancellár az Angolában tartott EU–Afrikai Unió csúcstalálkozó szünetében, utalva arra, hogy múlt hét pénteken személyesen is beszélt erről az amerikai elnökkel.

Ezután azt mondta, hogy a vasárnapi tárgyaláson sikerült kidolgozni egy közös béketervet. „Ukrajna, az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió tagállamainak képviselői tegnap Genfben sikeresen elértek egyezséget, és ezt az üzenetet viszünk magunkkal. Örömmel fogadjuk, hogy ezek a tárgyalások Genfben zajlottak, és örömmel fogadjuk az ideiglenes eredményt is. Számos kérdés tisztázódott”– fogalmazott a német kancellár.

Friedrich Merz ugyanakkor megjegyezte:

„De azt is tudjuk, hogy a béke Ukrajnában nem fog egyik napról a másikra bekövetkezni.”

Szerinte a genfi tárgyalásokon Ukrajna, az Egyesült Államok és az EU „közös álláspontot” fogalmazott meg Oroszországgal kapcsolatban, a béketárgyalás azonban „fáradságos folyamat”, tette hozzá és ezen a héten csak „kis lépések” történnek előre.

„Nem számítok áttörésre ezen a héten” – fogalmazott a német kormányfő, hozzáfűzve: a tárgyalásokon most Oroszországnak kell megtennie a „döntő lépést”.

Mindeközben Sir Keir Starmer brit kormányfő arról beszélt egy sajtótájékoztatón, hogy szerinte két dolog fontos a tervezettel kapcsolatban: az ukrajnai megállapodásnak „igazságosnak” és „tartósnak” kell lennie.

„Mindkét szó fontos. Igazságosnak kell lennie, és nyilvánvalóan az Ukrajnát érintő kérdéseket Ukrajnának kell eldöntenie, de tartósnak is kell lennie, és ki kell állnia az idő próbáját. Ez a legfontosabb. Még sok munka van hátra”

– fogalmazott, majd nem sokkal később úgy összegezte a helyzetet: „Tehát előrelépés történt, igen, még sok munka van hátra, de mindannyian felhúztuk az ingujjainkat, készek vagyunk megtenni a szükséges erőfeszítéseket, remélhetőleg a megfelelő eredmény elérése érdekében.”

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök az elnöki különgépen nyilatkozik 2025. október 13-án. MTI/AP/Evan Vucci.