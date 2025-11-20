Orbán Viktor: Állítsuk le a megnyerhetetlen háború és a korrupt ukrán háborús maffia finanszírozását

Orbán Viktor miniszterelnök egy Facebook-posztban írt az Európai Bizottság Ukrajnát támogató tervéről. A kormányfő a védekező ország támogatása helyett inkább azt javasolta, hogy koncentráljuk az erőinket a béke megteremtésére.

„135 milliárd euró. Ennyi pénzt akar összekalapozni Ukrajnának a brüsszeli bürokrácia feje, Ursula von der Leyen. Ez az ára a háború folytatásának” – fogalmazott Orbán Viktor, majd hozzátette:

„Az elnök asszonynak egy gondja van: ez a pénz nincs nála. Van viszont három javaslat az asztalon.”

A kormányfő szerint erről a három javaslatról van szó:

„Az első, hogy a pénzt dobják össze a tagállamok. Önként és dalolva, a saját költségvetésük terhére. Mintha nem lenne jobb dolguk.

A második lehetőség egy jól ismert brüsszeli varázsszer, a közös hitelfelvétel. Ma nincs pénz a háborúra, hát majd kifizetik az unokáink. Abszurd.

A harmadik javaslat a befagyasztott orosz vagyon lenyúlása. Kényelmes megoldás, de a következményei beláthatatlanok. Hosszas jogi huzavona, perek sokasága és az euró bedőlése. Ez vár ránk, ha ezt az utat választjuk.”

„Válasszuk hát a józan eszünket. Állítsuk le a megnyerhetetlen háború és a korrupt ukrán háborús maffia finanszírozását, és koncentráljuk az erőinket a béke megteremtésére. Ideje visszafordulni a brüsszeli zsákutcából!” – írta végül Orbán Viktor.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik az Európai Politikai Közösség (EPK) 7. csúcstalálkozóján Koppenhágában 2025. október 2-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)