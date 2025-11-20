Megrettentek Ukrajnában: olyan béketerv körvonalazódik, amely katasztrófa lenne Zelenszkijéknek

Donald Trump amerikai elnök újabb kísérletet tesz Oroszország és Ukrajna háborújának lezárására: Washington egy új békerendszer ötletét vetette fel, amely máris nyugtalanságot keltett az ukrán tisztviselők körében – írta a The Kyiv Independent. A sajtóban több részlet is megjelent arról, hogy miről szólna az újabb békejavaslat.

Az elnöki hivatal egyik forrása a The Kyiv Independentnek elmondta

az új béketervet Steve Witkoff amerikai különmegbízott dolgozta ki, aki közvetlen kapcsolatban áll Kirill Dmitrijevvel, Oroszország vezető gazdasági tárgyalójával.

Mint emlékeztettek, az Axios című lap Trump-adminisztrációban dolgozó forrása megerősítette, hogy az Egyesült Államok már tájékoztatta az ukrán és európai képviselőket a tervről.

A lap szerint Washington jelezte:

Ukrajnától elvárják azt, hogy elfogadják a háború befejezésére irányuló keretmegállapodást, amelynek értelmében Kijevnek fel kellene adnia bizonyos területeket és fegyverrendszereket, és csökkentenie kellene az ukrán hadsereg létszámát is.

Az elnöki hivatal egyik forrása a The Kyiv Independentnek nyilatkozva „határozottan nem mutatott lelkesedést” a lehetséges terv iránt, és hozzátette: úgy tűnik, hogy Washington a Moszkva követeléseinek megfelelő keretek felé mozdult el az újabb béketervvel.

A fronthelyzet és az ukrajnai korrupciós botrány kavarhatta meg az állóvízet

Mint a lap emlékeztetett: a korábbi tárgyalási fordulók során a Kreml enyhítette néhány maximalista követelését, és figyelmét az Ukrajnától elvárt területi engedményekre korlátozta. Most azonban úgy tűnik, hogy a korábban elvetett követelések újra felmerültek:

a lap forrása szerint a Kreml megkeményítette maximalista feltételeit, érzékelve Ukrajna romló helyzetét a frontvonalon, és kihasználva a Volodimir Zelenszkij elnökhöz közeli személyeket érintő nagy korrupciós botrány nemzetközi következményeit.

Mindeközben a politikai szinten folyó tárgyalások hátterében egy párhuzamos, katonai vezetésű béketörekvés is kialakulóban van. A The Kyiv Independent értesülései szerint egy katonai vezetésű delegáció az ukrán helyzetet első kézből megismerve jelentést fog készíteni a Fehér Háznak (más lapok szintén arról írtak, hogy egy amerikai delegáció érkezett Ukrajnába nemrég). Ugyanez a delegáció ezután várhatóan Moszkvába utazik, hogy tárgyalásokat folytasson az orosz tisztviselőkkel.

A legutóbbi közvetlen tárgyalások Kijev és Moszkva között közel négy hónapja zajlottak, azóta mindkét fél alapvető álláspontja változatlan maradt. Kijev – az európai kormányok többségének támogatásával – a meglévő frontvonal mentén történő tűzszünetre törekszik, míg Moszkva továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy Ukrajna teljes terjedelmében adja át azokat a keleti régiókat, amelyeket Oroszország 2022-ben egyoldalúan annektált.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijevi sajtóértekezlete 2025. augusztus 29-én, az Ukrajna elleni orosz háború alatt. MTI/AP/Efrem Lukackij.