Moszkva és Washington nem dolgozott ki semmilyen újítást az ukrán rendezés kérdésében a Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök által Alaszkában elért megállapodásokhoz képest – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára szerdai sajtótájékoztatóján. Mindeközben az orosz Külső Hírszerző Szolgálat kiadott egy olyan jelentést az ukrajnai háborúval kapcsolatban, amelyben ismét szerepet kapott Magyarország.

Peszkov az amerikai Axios hírportálnak arra a közlésére reagált, amely szerint Oroszország és az Egyesült Államok „titkos konzultációkat” folytat az ukrajnai rendezés „új” tervéről.

„Egyelőre nincs semmilyen újdonság, amelyről beszámolhatnánk. Voltak megbeszélések Anchorage-ben, és az ott megbeszélteken felül nincs semmi újdonság” – nyilatkozta a szóvivő.

A vonatkozó sajtóértesülést kommentálva azt hangoztatta, hogy az orosz fél nem tervez kapcsolatfelvételt Daniel Driscoll-lal, a Pentagonnak a szárazföldi hadsereg ügyeiben illetékes vezetőjével, aki jelenleg Kijevben tárgyal.

A Voronyezs ellen megkísérelt ukrán csapással kapcsolatban Peszkov hangsúlyozta, hogy az orosz fegyveres erők szembeszállnak az arra tett ukrán kísérletekkel, hogy „nagy pontosságú nyugati fegyverekkel”, egyebek között amerikai gyártmányú ATACMS műveleti-harcászati rakétákkal támadjanak orosz területen lévő célpontokra, és folytatják a „különleges hadműveletet”. Leszögezte, hogy az orosz fél kizárólag „katonai és a hadsereghez közeli célpontokat” támad Ukrajna területén. Az ukrajnai korrupciós botrányról szólva azt hangoztatta, hogy annak toxikus hatásai Európában is érezhetők, és komoly kényelmetlenséget okoznak.

Később úgy vélekedett, hogy „messze nem észszerű” a lengyel kormány döntése, amellyel Gdanskban bezáratta a Lengyelországban működő utolsó orosz főkonzulátust, a lengyel vasútvonalakon elkövetett szabotázsakciókra hivatkozva. „Varsóban kell megkérdezni, hogy ennek mi az oka. De ennek semmi köze sincs a józan észhez” – hangoztatta a témában feltett kérdésre válaszolva.

Peszkov azt mondta, hogy az orosz-lengyel diplomáciai kapcsolatok „teljesen elromlottak”, ami miatt sajnálkozását fejezte ki. Azzal vádolta meg a lengyel vezetést, hogy minden problémát Oroszországgal próbál meg társítani. Varsó Moszkvával szemben megfogalmazott vádjait „teljesen alaptalanoknak és megalapozatlanoknak” nevezte. „Reagálunk minden oroszellenes megnyilvánulásra és arra a törekvésre, hogy minden problémát kizárólag Oroszországgal hozzanak összefüggésbe” – nyilatkozott.

Mindeközben Marija Zaharova külügyi szóvivő a RIA Novosztyi hírügynökségnek nyilatkozva kilátásba helyezte, hogy Moszkva a gdanski főkonzulátus bezáratására Lengyelország oroszországi diplomáciai és konzuli képviseletének csökkentésével fog reagálni.

Varsó 2024 októberében és 2025 májusában a poznani és a krakkói orosz főkonzulátust záratta be, arra hivatkozva, hogy Moszkva lengyel területen készült szabotázsokat végrehajtatni. Válaszul Moszkva bezáratta a szentpétervári és kalinyingrádi lengyel főkonzulátusokat. Lengyelországnak egy főkonzulátusa maradt Oroszország területén, Irkutszkban, a moszkvai nagykövetsége mellett, amelyben konzuli részleg működik. Oroszországnak csak a nagykövetsége van Varsóban, és eddig működött főkonzulátusa Gdanskban is.

Magyarországról adott ki jelentést az orosz Külső Hírszerző Szolgálat

Az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) – amely már pár hónapja is adott ki egy jelentést Magyarországgal kapcsolatban – sajtóirodájának szerdai közleménye szerint a vezető európai államok külpolitikai és katonai szakértői „megkongatták a vészharangokat”, a nemzeti kormányokat a Nyugat által Ukrajnában létrehozott „anti-Oroszország” projekt bukásának közeledtére figyelmeztetve. A kémszolgálat szerint jelentéseikben rámutatnak a „kijevi rezsim” katonai vereségének elkerülhetetlenségére, valamint az Ukrajnában uralkodó korrupcióra, amely nyomtalanul elnyeli a külföldi donorok nagylelkű adományait.

Az SZVR szerint az uniós országok külügyminisztériumai aggodalommal állapítják meg, hogy az ukránok egyre érdektelenebbé és közömbösebbé válnak az elhúzódó konfliktusba belefáradva. A kémszolgálat európai diplomáciai és hírszerzési jelentésekre hivatkozva azt írta, hogy az ukrán állampolgárok többsége úgy érzi: elárulták őket, miután publikációk jelentek meg a „Timur Mindics és társai” ügyben az államvezetés által elkövetett hatalmas sikkasztásokról. Már nem hisznek abban, hogy Ukrajnát a közeljövőben felveszik az EU-ba, és elterjedt körükben az a vélemény, hogy nem számíthatnak jelentős segítségre Európától.

„Az egyszerű lakosok tudatában vannak annak, hogy az állam korrupcióba süllyedt, ezért Európában egyre több ellenzője van annak, hogy jelentős összegeket különítsenek el Kijev szükségleteire. Magyarország és Szlovákia mellett Csehország és Románia is kezd ilyen álláspontra hajlani. Így Ukrajna politikai súlya Európában csökken. Az ukránok egyre kevésbé tekintenek megmentőként és támogatóként európai partnereikre”

– áll a közleményben

Az orosz hírszerzési közlemény szerzői arra a megállapításra jutottak, hogy az Európai Unió és Európa vezető államai ennek ellenére semmibe veszik, hogy milyen a valós helyzet Ukrajnában, „nem tudnak beletörődni abba, hogy az ukrajnai projektbe fektetett több száz milliárd euró egyszerűen eltűnt, és politikai karrierjük tönkrement”, könnyebb számukra vágyaikat valóságnak tekinteni. A közlemény szerzői hangot adtak véleményüknek, hogy minél később fogják ezt megérteni az érintettek, annál fájdalmasabb lesz számukra.

Kiemelt kép: 2020. február 27-én készült kép Dmitrij Peszkovról, a Kreml szóvivõjérõl a moszkvai Dream Island élménypark avatóünnepségén. 2020. május 12-én Dmitrij Peszkovot kórházba szállították koronavírus-fertõzéssel. MTI/EPA/Pool/Samil Zumatov.