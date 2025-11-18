Vlagyimir Putyin: Moszkva kész energiahordozókkal ellátni a Sanghaji Együttműködési Szervezet tagországait

Putyin szerint Oroszország mindent megtesz „a fogyasztók energiahordozókkal való megbízható ellátása érdekében”, hogy stabilizálja a helyzetet a világpiacon, ellentétben a „barátságtalan országok” arra irányuló kísérleteivel, hogy negatívan befolyásolják az ellátási láncokat. „Országunk jelentősen hozzájárul a világ energiapiacainak stabilitásához” – fogalmazott.
Hozzátette, hogy Moszkva „szorosabb együttműködésre számít a Sanghaji Együttműködési Szervezet összes partnere között az energetika területén”.
Kitért arra is, hogy konzultációk folynak a szervezet fejlesztési bankjának létrehozásáról és a „fizetési, elszámolási és letéti infrastruktúra bővítéséről”. Közölte, hogy Oroszország áruforgalma a csoport tagországaival, – amelyekkel a nemzeti fizetőeszközökben történő elszámolási arány már több mint 97 százalék – 2024-ben elérte a 409 milliárd dollárt, és tovább növekszik. „Fontos, hogy a szervezet tagjai közötti kereskedelmi ügyletekben a nemzeti valuták aránya folyamatosan növekszik” – hangoztatta.
Putyin szerint a tömörülésnek és Oroszországnak folytatnia kell egy kiterjedt logisztikai hálózat kiépítését „a Sanghaji Együttműködési Szervezet egész területén és Eurázsiában általában”. Rámutatott, hogy Oroszországban, amely a legfontosabb transzeurópai határok és transzeurázsiai főútvonalak kereszteződésében található, növekszik a közúti, vasúti és multimodális szállítások volumene. Elmondta, hogy Oroszország jelentős összegeket fordít a közlekedési infrastruktúra korszerűsítésére.
Hangsúlyozta Oroszország elkötelezettségét a szervezeten belüli partnereivel való együttműködés mellett minden területen. Mint fogalmazott, a tömörülés „hozzájárul a béke és a stabilitás megerősítéséhez az eurázsiai térségben”.
„Mindannyiunknak egy közös célunk van: növelni az SCO, mint az eurázsiai kontinens, sőt az egész világ egyik legnagyobb regionális egyesülésének tekintélyét és befolyását”
– mondta Putyin.
Az orosz államfő kedden külön is találkozott Li Csiang kínai miniszterelnökkel és Szubrahmanjam Dzsaishankar indiai külügyminiszterrel.
