Rendkívüli állapotot vezettek be az oroszok a donyecki régióban

Elfoglalta az orosz hadsereg a Harkiv megyei Cehelne és a Dnyipropetrovszk megyei Necsajivka települést az elmúlt nap folyamán az ukrajnai háborúban – közölte kedden az orosz védelmi minisztérium. Mindeközben a donyecki régió oroszok által megszállt területein rendkívüli állapotot kellett bevezetni több ukrán csapás miatt.

Moszkva szerint a donyecki régióbeli Pokrovszk város felmentésére az ukrán hadsereg öt támadással próbálkozott, és ebben a körzetben mintegy 275 katonát, valamint egyebek mellett egy harckocsit és egy francia CAESAR 155 milliméteres tarackot veszített. A tárca által kiadott tájékoztatás szerint az ukrán fél a Harkiv megyei Blahodativkánál sikertelen ellentámadással próbálkozott Kupjanszk megsegítésével, és a város térségében mintegy félszáz katonát veszített. Pokrovszkot és Kupjanszkot az orosz vezérkari főnök október 26-án bekerítettnek nyilvánította.

A védelmi minisztérium közölte, hogy a donyecki régióban lévő Platonivka hétfőn bejelentett elfoglalásával az orosz erők ellenőrzésük alá vonták a Limant Sziverszkkel összekötő utat. A keddi hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni, a „különleges hadművelet” övezetében csaknem 1300 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca az eltalált és megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel az ukrán hadsereg által használt energiaipari és vasúti infrastrukturális létesítményeket, egy vasúti szerelvényt, lőszer- és anyagi-műszaki raktárakat, két harckocsit és 13 egyéb páncélozott harcjárművet, három irányított légibombát, továbbá 206 repülőgép típusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek kedden ukrán tüzérségi és dróntámadást.

Rendkívüli állapot Donyeckben, merényletkísérlet Moszkvában

Gyenyisz Pusilin, a „Donyecki Népköztársaság” vezetője este rendkívüli állapotot hirdetett ki az általa irányított régióban a zuevei és a sztarobesivei hőerőműben keletkezett károk miatt.

A létesítmények elleni kedd hajnali támadásról reggel számolt be a tisztségviselő, közölve, hogy számos település maradt áram nélkül, leálltak a kazánházak és víztisztító állomások.

Az oroszok szerint az ukrán fél hétfőn is támadta a donyecki régió energiainfrastruktúráját, mintegy félmillió fogyasztó áramellátását megszakítva. Hétfő délutánra a villany nélkül maradt lakosok száma 140 ezerre csökkent – közölték korábban.

Mindeközben a Komszomolszkaja Pravda című lap azt írta, hogy

Szergej Sojgu volt védelmi miniszter, az orosz Biztonsági Tanács titkára volt az a személy, akivel kapcsolatban az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) pénteken azt közölte: megakadályoztak egy merényletet, amelyet az ukrán titkosszolgálatok Moszkvában egy katonai vezető ellen akartak elkövetni.

A célszemélyt a trojekurovói temetőben szándékoztak felrobbantani, vázába rejtett pokolgép és kamera segítségével. A gyilkossági kísérlet végrehajtásához – amelyet az FSZB szerint Kijevből irányított egy Dzsalolidin Samszov nevű férfi – egy közép-ázsiai migránst és egy heroinfüggő házaspárt szerveztek be, a gyanúsítottakat őrizetbe vették.

Kiemelt kép: Gyenyisz Pusilin, az önhatalmúlag kikiáltott „Donyecki Népköztársaság” vezetője Donyeck belvárosában 2022. március 26-án. Vlagyimir Putyin orosz elnök február 24-én rendelte el katonai művelet végrehajtását Ukrajnában. MTI/EPA/Szergej Ilnyickij.