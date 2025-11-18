Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Jónak lenni jó! 2025 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Magyar állami kitüntetést kapott Brunei szultánja Sulyok Tamástól, Orbán Viktor pedig a hivatalában fogadta

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.11.18. 18:41

Főoldal / Külpolitika

| Szerző: hirado.hu
Hivatalában fogadta és magyar állami kitüntetésben részesítette Brunei szultánját Magyarország köztársasági elnöke kedden.

Haji Hassanal Bolkiah brunei szultánt

a Kossuth téren katonai tiszteletadással fogadták, majd a felek a Sándor-palotában folytattak megbeszélést.

Sulyok Tamás és Haji Hassanal Bolkiah előbb négyszemközti találkozót tartottak, ezt követően plenáris ülésen vettek részt.

A megbeszélés után a magyar államfő a miniszterelnök előterjesztésére a Magyar Érdemrend nagykeresztje a nyaklánccal és az arany sugaras csillaggal kitüntetést adományozta Haji Hassanal Bolkiah, Brunei szultánja részére a magyar-brunei diplomáciai, gazdasági és oktatási kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett elkötelezett tevékenysége elismeréseként.

Orbán Viktor a hivatalában fogadta

Orbán Viktor miniszterelnök kedden hivatalában fogadta Hászánál Bolkiáht, a Brunei Szultanátus szultánját és miniszterelnökét – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

Mint emlékeztetttek, Hászánál Bolkiáh Sulyok Tamás köztársasági elnök meghívására, első alkalommal tett hivatalos látogatást Magyarországon.

Kiemelt kép: Sulyok Tamás köztársasági elnök (j) átadja a Magyar Érdemrend nagykeresztje a nyaklánccal és az arany sugaras csillaggal kitüntetést Hassanal Bolkiah brunei szultánnak a Sándor-palotában 2025. november 18-án. MTI/Hegedüs Róbert.

Orbán ViktorSulyok Tamás Brunei

Ajánljuk még

 