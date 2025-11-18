Gyürk András: Pofon Magyar Péteréknek, hogy negyedakkora a magyar családok rezsiköltsége a nyugat-európai háztartásokhoz képest

Pofon Magyar Péteréknek, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) nemrég bemutatott éves jelentése szerint negyedakkora a magyar családok rezsiköltsége a nyugat-európai háztartásokhoz képest – jelentette ki Gyürk András, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője az MTI-hez eljuttatott közleményében kedden.

Gyürk András kiemelte: a magyar rezsicsökkentés működik, ez immár nemzetközileg is rögzített tény. A párizsi székhelyű Nemzetközi Energiaügynökség napokban közzétett éves, World Energy Outlook című kiadványa szerint egy átlagos német háztartás áramszámlája a magyar családokénak a négyszeresét teszi ki, azaz egy átlagos magyar család negyedannyit fizet az áramért a németországi háztartásokhoz képest.

„A német példa mutatja, hogy mihez vezet a Magyar Péterék által képviselt háború- és szankciópárti politika. Mi viszont nem akarunk 400 százalékos rezsiáremelést, nem engedünk a rezsicsökkentésből”

– fogalmazott.

A Nemzetközi Energiaügynökség jelentése a rezsicsökkentés sikerének újabb megerősítését jelenti –tette hozzá. Az elhibázott brüsszeli szankciók miatt magasan ragadt energiaárak ellenére a magyar családok továbbra is megfizethető áron férnek hozzá az áramhoz és a földgázhoz. Ez jelentős eredmény – hangsúlyozta a fideszes politikus.

Közölte: az IEA, illetve az uniós statisztikai hivatal, az Eurostat adatai szerint míg Németországban négyszer, a szintén Magyar Péter szövetségesei által vezetett Lengyelországban két-háromszor magasabbak a lakossági rezsiárak Magyarországhoz képest. Ezek az országok egytől egyig végrehajtják a brüsszeli ajánlásokat az energiapolitikában. „Az eredmény egyértelmű, ne kövessük el mi is ezt a hibát” – húzta alá a magyar EP-képviselő.

Kijelentette: a Tisza Párt, ha tehetné, azonnal eltörölné a rezsicsökkentést. Ezt várja el tőlük Brüsszel és saját bevallásuk szerint is erre készülnek.

„Mi, a Fidesz–KDNP politikusai, viszont nem kérünk a 400 százalékos rezsiáremelésből és nem engedünk a rezsicsökkentésből. Ez is az áprilisi választás tétje”

– hívta fel a figyelmet közleményében Gyürk András.

Kiemelt kép: Gyürk András, a Fidesz EP-képviselője (Fotó: MTI/Purger Tamás)