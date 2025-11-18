Gyürk András: Pofon Magyar Péteréknek, hogy negyedakkora a magyar családok rezsiköltsége a nyugat-európai háztartásokhoz képest

Gyürk András kiemelte: a magyar rezsicsökkentés működik, ez immár nemzetközileg is rögzített tény. A párizsi székhelyű Nemzetközi Energiaügynökség napokban közzétett éves, World Energy Outlook című kiadványa szerint egy átlagos német háztartás áramszámlája a magyar családokénak a négyszeresét teszi ki, azaz egy átlagos magyar család negyedannyit fizet az áramért a németországi háztartásokhoz képest.
„A német példa mutatja, hogy mihez vezet a Magyar Péterék által képviselt háború- és szankciópárti politika. Mi viszont nem akarunk 400 százalékos rezsiáremelést, nem engedünk a rezsicsökkentésből”
– fogalmazott.
A Nemzetközi Energiaügynökség jelentése a rezsicsökkentés sikerének újabb megerősítését jelenti –tette hozzá. Az elhibázott brüsszeli szankciók miatt magasan ragadt energiaárak ellenére a magyar családok továbbra is megfizethető áron férnek hozzá az áramhoz és a földgázhoz. Ez jelentős eredmény – hangsúlyozta a fideszes politikus.
Közölte: az IEA, illetve az uniós statisztikai hivatal, az Eurostat adatai szerint míg Németországban négyszer, a szintén Magyar Péter szövetségesei által vezetett Lengyelországban két-háromszor magasabbak a lakossági rezsiárak Magyarországhoz képest. Ezek az országok egytől egyig végrehajtják a brüsszeli ajánlásokat az energiapolitikában. „Az eredmény egyértelmű, ne kövessük el mi is ezt a hibát” – húzta alá a magyar EP-képviselő.
Kijelentette: a Tisza Párt, ha tehetné, azonnal eltörölné a rezsicsökkentést. Ezt várja el tőlük Brüsszel és saját bevallásuk szerint is erre készülnek.
„Mi, a Fidesz–KDNP politikusai, viszont nem kérünk a 400 százalékos rezsiáremelésből és nem engedünk a rezsicsökkentésből. Ez is az áprilisi választás tétje”
– hívta fel a figyelmet közleményében Gyürk András.
Kiemelt kép: Gyürk András, a Fidesz EP-képviselője (Fotó: MTI/Purger Tamás)