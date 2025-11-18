Botrány az ukrán parlamentben: az ellenzék Zelenszkij kormányának lemondását követelte a korrupciós ügyben zajló szavazáson

Botrányba fulladt az ukrán parlamentben két, a nemrég kirobbant korrupciós botrányba keveredett miniszter menesztéséről szóló szavazás kedden, miután ellenzéki képviselők elállták a házelnöki pódiumra vezető utat, és a voksolás helyett az egész kabinet lemondását követelték.

Az energetikai tárcát vezető Szvitlana Hrincsukkal és az igazságügyi tárca élén álló Herman Haluscsenkóval kapcsolatos szavazást Petro Porosenko volt ukrán elnök pártja, az ellenzéki Európai Szolidaritás képviselői akadályozták meg.

Az egyik legnagyobb ellenzéki pártnak számító tömörülés több képviselője táblákat tartott a magasba, egyebek mellett „Mi a sötétség ára?” felirattal.

Ruszlan Sztefancsuk házelnök ezt követően felfüggesztette az ülést, egy ellenzéki képviselő pedig a sajtónak azt mondta, szerdán várhatóan ismét megkísérlik a szavazást.

Mint az MTI emlékeztetett, az ukrán korrupcióellenes hivatal egy 100 millió dollár értékű, az energiaügyi tárca által irányított, állami atomenergia-társaság beszerzési szerződéseivel kapcsolatos kenőpénz ügyében indított vizsgálatot.

Mostanáig két gyanúsítottat vettek őrizetbe, kettő esetében pedig megengedték, hogy szabadlábon védekezzenek. Egyikük Volodimir Zelenszkij elnök korábbi üzlettársa, Timur Mindics, aki a múlt héten elhagyta az országot.

A Midasz nevű művelet keretében már több házkutatást is tartottak, egyebek között Haluscsenkónál, továbbá az Enerhoatom vállalatnál.

Az ügy következtében Haluscsenkót felfüggesztették hivatalából, Hrincsuk pedig felajánlotta lemondását. Mindkét miniszter ártatlanságát hangoztatja.

