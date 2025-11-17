Még több pénzt kér az ukrán külügyminiszter Európától

Több pénzt kért Ukrajna támogatóitól drónokra Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter vasárnap.

Az ukrán tárcavezető az X-en azt írta: Vlagyimir Putyin orosz elnök a háborút csak akkor fejezi be, ha elveszti azt az illúziót, hogy győzelmet arathat a harctéren, másrészt pedig a háború folytatása többe kerül a háború lezárásánál.

„A modern fegyverkezési verseny nem atomfegyverek, hanem olcsó drónok milliói körül forog” – tette hozzá a külügyminiszter. „Aki a gyártást gyorsabban tudja felpörgetni, az tudja biztosítani a békét” – fogalmazott.

Ehhez az ukrán hadiiparnak pénzre van szüksége.

„Jövőre mintegy 20 millió drónt tudunk előállítani, amennyiben megfelelő finanszírozást kapunk”

– mutatott rá Szibiha anélkül, hogy konkrét összeget említett volna.

Kiemelt kép: Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a NATO kétnapos külügyminiszteri találkozójának második napi ülése előtt a szervezet brüsszeli székházában 2025. április 4-én. MTI/EPA/Olivier Hoslet.