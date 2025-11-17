Botrány lett az orosz külügyminiszterrel készített interjúból: Oroszország cenzúrával vádolja az olasz lapot, közlésük szerint a budapesti békecsúcs is szóba került

Az olasz Corriere della Sera vitába keveredett Oroszország külügyminisztériumával, miután a lap szerint olyan sok ellenőrizhetetlen állítást tett Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az általuk elküldött előzetes kérdésekre válaszolva, hogy egy alaposabb interjút kértek volna az orosz tárcától. Az olasz lap szerint ezt nem kapták meg, ezért nem közölték le az interjút, az oroszok viszont cenzúrával vádolják őket.

A Corriere della Sera a saját oldalán számolt be a történtekről. Mint felidézték,

az orosz külügyminisztérium még csütörtök reggel közölte a TASZSZ állami hírügynökséggel, hogy a Corriere della Sera megtagadta Szergej Lavrov miniszter interjújának közlését.

A minisztérium álláspontja szerint Lavrov „átfogó választ adott” a Corriere della Sera minden kérdésére, de az újság ezután megtagadta a szöveg közlését. „Azt magyarázták, hogy Lavrov szavai »túl sok olyan kérdéses állítást tartalmaznak, amelyeket ellenőrizni vagy tisztázni kell, és azok közzététele túllépné az elfogadható határokat.« Javasoltuk, hogy a rövidített változatot tegyék közzé az újság nyomtatott kiadásában, a teljes szöveget pedig a honlapján. Ezt a javaslatot elutasították” – közölte az orosz minisztérium, amely cenzúrának nevezte a lap eljárását.

Az olasz lap szerint máshogy történtek a dolgok. A lap vezetése azt írta:

„Az orosz külügyminisztérium a Corriere della Sera által elküldött előzetes kérdésekre egy hosszú, vádakkal és propagandisztikus állításokkal teli szöveggel válaszolt. Amikor megfelelő interjút kértünk – amelyben keresztkérdéseket is feltehettünk volna, és megkérdőjelezhettük volna azokat a pontokat, amelyekről úgy gondoltuk, hogy további vizsgálatot igényelnek – a minisztérium kategorikusan elutasította kérésünket.”

Hozzátették: az orosz külügyminisztérium „nyilvánvalóan ugyanazokat a kritériumokat akarta alkalmazni egy olasz újságra, mint egy olyan országra, mint Oroszország, ahol az információszabadságot eltörölték”. „Amikor Lavrov miniszter úr szabad és független újságírás elveinek megfelelő interjút szeretne készíteni, mi mindig rendelkezésre állunk” – zárták közleményüket.

Állítólag a budapesti békecsúcs is szóba került volna az interjúban; az orosz külügyminiszter kétszer is elhibázhatta amerikai kollégája nevét

Egy későbbi cikkben az olasz lap meg is nevezte, hogy milyen állításokkal volt problémájuk.

„A miniszter válasza néhány kétségkívül érdekes rész mellett számos erősen megkérdőjelezhető és egyértelműen propagandisztikus kijelentést is tartalmazott. Ilyenek például a »2014 februárjában Kijevben az Obama-kormány által szervezett véres, alkotmányellenes puccs« vagy a »kijevi rezsim« által az Oroszország által illegálisan annektált négy ukrán régió lakóira alkalmazott »ember alatti« vagy »terrorista« jelzők. Máshol Lavrov odáig megy, hogy azt állítja, hogy »a nyugatiakkal ellentétben« az orosz katonaság »az embereket, mind a civileket, mind a katonákat« védi, és hogy »fegyveres erőink« „a legnagyobb felelősségtudattal járnak el, kizárólag katonai célpontok és a kapcsolódó közlekedési és energiainfrastruktúra ellen hajtanak végre precíziós csapásokat«. Azt is kijelenti, hogy »a nácizmus újjáéled Európában«”– fogalmaztak a cikkben.

Hozzátették még azt is: „Ezek olyan kijelentések, amelyek alapos tényellenőrzést és mindenekelőtt keresztkérdéseket igényeltek volna. Utóbbiakat többször is kérték, de mindig elutasították. A Corriere della Sera a weboldalán való teljes szöveg közzétételére irányuló kitartó kérésekkel szembesülve úgy döntött, hogy nem teszi közzé az interjút teljes egészében.” Megjegyezték azt is,

Ezzel párhuzamosan az orosz külügyminisztérium közölte a saját leiratát az interjúról, amely szerint a budapesti békecsúcsról is szó esett volna a fele közt.

Közlésük szerint az olasz lap azt kérdezte tőlük, hogy a híresztelések szerint „Vlagyimir Putyin és Donald Trump újabb találkozója Budapesten azért nem jött létre, mert még az amerikai kormány is felismerte, hogy Ön nem hajlandó tárgyalni Ukrajna ügyéről”;hogy mi miatt ment félre az alaszkai csúcstalálkozó óta; és hogy milyen kérdésekben lenne hajlandó engedni Oroszország?

Erre Lavrov azt válaszolta a leirat szerint: „Az Anchorage-i megállapodások fontos mérföldkövet jelentenek az Ukrajnában való hosszú távú béke megteremtésének törekvésében, mivel leküzdik a 2014 februárjában Kijevben az Obama-kormány által szervezett véres, alkotmányellenes puccs következményeit. A megállapodások a jelenlegi valós helyzeten alapulnak, és szorosan visszhangozzák az ukrán válság tisztességes és fenntartható rendezésének feltételeit, amelyeket Vlagyimir Putyin orosz elnök fogalmazott meg 2024. júniusában. Értékeljük, hogy ezeket a feltételeket a Donald Trump kormánya – elsősorban az Ukrajna NATO-ba való bevonásának elfogadhatatlanságát illetően, amely stratégiai katonai fenyegetést jelentene Oroszország számára közvetlenül a határainál – meghallgatta és elfogadta, többek között nyilvánosan is.”

Az orosz külügyminiszter nem sokkal ezután említette meg az „ember alatti” és „terrorista” jelzőket Ukrajnával kapcsolatban. Majd – a területi kérdésekről szólva – hozzátette: „Az amerikai koncepció, amelyet Simon Witkoff különmegbízott az alaszkai csúcstalálkozó előtt egy héttel az amerikai elnök nevében Moszkvába vitt, a biztonság és a területi realitások témája köré épült. Ahogy Vlagyimir Putyin elnök Anchorage-ban tájékoztatta Donald Trump elnököt, megállapodtunk abban, hogy ezt alapul vesszük, és konkrét lépéseket javasolunk a gyakorlati megvalósítás előkészítésére.”

„Az amerikai vezető kijelentette, hogy konzultálnia kell vele [Witkoff-fal – a szerk.], de még a másnapi washingtoni találkozója után sem kaptunk reakciót a Witkoff által Alaszkában Moszkvának átadott javaslatokra adott pozitív válaszunkra. Szeptemberben New Yorkban Miguel Rubio külügyminiszterrel [helyesen: Marco Rubio– a szerk.] való találkozóm során sem történt semmi, amikor emlékeztettem őt, hogy még mindig várunk egy választ”

– mondta Lavrov.

Ezután azzal folytatta: „Annak érdekében, hogy amerikai kollégáinknak segítsünk saját elképzelésük tartalmának meghatározásában, nem hivatalos dokumentumba foglaltuk az Alaszkáról alkotott véleményünket, és továbbítottuk Washingtonnak. Néhány nappal később Donald Trump kérésére telefonon beszélt Vlagyimir Putyinnal. Megállapodtak abban, hogy Budapesten találkoznak, miután gondosan előkészítették a csúcstalálkozót. Kétség sem fért hozzá, hogy az anchorage-i megegyezéseket meg fogják vitatni.”

„Néhány nappal később telefonon beszéltünk Marcelo Rubióval [ez ismét csak Marco Rubio lehet – a szerk.] majd Washington, konstruktívnak minősítve a beszélgetést (amely valóban üzleti jellegű és hasznos volt), bejelentette, hogy az amerikai külügyminiszter és az orosz külügyminiszter személyes találkozója nem szükséges a magas szintű kapcsolatok előkészítéséhez.”

Lavrov végül úgy fogalmazott: „Továbbra is készek vagyunk egy második orosz–amerikai csúcstalálkozó megrendezésére Budapesten, ha az valóban az alaszkai találkozó alaposan kidolgozott eredményeire épül. A dátumot azonban még nem lett kijelölve. Az orosz–amerikai egyeztetések folytatódnak.”

Kiemelt kép: Szergej Lavrov orosz külügyminiszter beszél az Aszaad Haszan es-Sibani szíriai külügyminiszterrel tartott megbeszélésén a moszkvai hivatalában 2025. július 31-én (Fotó: .MTI/EPA/Reuters pool/Samil Zsumatov)