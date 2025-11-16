Az Egyesült Államok hónapok óta keresi Volodimir Zelenszkij utódját, több ukrán politikust is Washingtonba hívtak emiatt – közölte az orosz TASZSZ hírügynökséggel Nyikolaj Azarov, aki Ukrajna miniszterelnöke volt 2010. és 2014 közt.

„Tudom, hogy az elmúlt hat hónapban az amerikaiak aktívan tárgyaltak, találkoztak és Washingtonba hívtak meg bizonyos politikusokat a kijevi rezsimből. Véleményt alakítanak ki róluk, és olyan személyt keresnek, aki helyettesítheti [Zelenszkijt]” – mondta az orosz hírügynökségnek Azarov.

Véleménye szerint a Zelenszkij belső köréhez tartozó tagokat érintő jelenlegi korrupciós botrány kirobbanása is ezt bizonyítja.

„Ha ők [az amerikaiak] elleneznék ezt, az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatalnak soha nem lenne lehetősége ilyen módon cselekedni” – mondta.

Azarov szerint nehéz megjósolni, hogyan alakulnak az események, ha Zelenszkij esetleg lemond. Véleménye szerint jelenleg senki sem biztosíthatja az ország normális fejlődését az ukrán politikai színtéren. „Már sokszor elmondtam: jelenleg a kijevi rezsim által ellenőrzött területen nincs olyan erő, amely bármilyen, Ukrajna számára valamilyen mértékben pozitív politikát tudna folytatni. Egyszerűen nincsenek ilyen emberek, mert azokat, akik képesek lettek volna rá, vagy bebörtönözték, vagy megölték, vagy kénytelenek voltak elhagyni az országot” – fejtette ki véleményét.

Ukrajna Nemzeti Korrupcióellenes Hivatala (NABU) és a Korrupcióellenes Ügyészség (SzAPO) a héten jelentették be a Midasz néven futó, nagyszabású műveletet, amelynek célja egy jelentős korrupciós ügy feltárása az energetikai szektorban. Házkutatásokat végeztek egy Zelenszkijhez köthető oligarcha, Timur Mindics otthonában, valamint Herman Haluscsenko igazságügyi miniszternél –aki korábban energiaügyi miniszter is volt –, valamint az Energoatom vállalat székhelyén. A nyomozás megállapította, hogy a rendszer résztvevői körülbelül 100 millió dollárt mostak tisztára, és több vádemelés is folyamatban van az ügyben.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a sajtó képviselõinek nyilatkozik az EU-tagországok állam-, és kormányfõinek csúcstalálkozóján Brüsszelben 2025. október 23-án. MTI/EPA/Olivier Matthys.