Vlagyimir Putyin és Benjamin Netanjahu megvitatta a gázai övezet helyzetét – jelentette be a Kreml

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök szombaton telefonon megvitatta a gázai övezeti helyzetet – közölte az orosz elnöki hivatal sajtószolgálata.

„Részletes véleménycserét folytattak a közel-keleti térségben kialakult helyzetről, beleértve a gázai övezeti helyzet alakulását a tűzszüneti megállapodás megvalósításának és a túszcserének a tükrében, továbbá érintették az iráni atomprogrammal kapcsolatos kérdéseket és a további stabilizálódáshoz való hozzájárulás kérdéseit Szíriában” – áll a Kreml által kiadott közleményben.

Az izraeli miniszterelnöki hivatal közleménye szerint a telefonbeszélgetésre Putyin kezdeményezésére került sor, és egy sor nemrégiben regionális kérdésekről tartott megbeszélést követett.

Október eleje óta ez a második telefonbeszélgetés a két vezető között. Az előzőben Putyin megerősítette, hogy a Kreml támogatja az izraeli-palesztin konfliktusnak a palesztin állam elismerésén alapuló megoldását.

Kapcsolódó tartalom Az izraeli miniszterelnök telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyinnal Benjámin Netanjahu boldog születésnapot is kívánt az orosz elnöknek.

Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin orosz elnök videokonferencián keresztül vesz részt a BRICS-csoport online csúcstalálkozóján a szocsi rezidenciáján, Bocsarov Rucsejben 2025. szeptember 8-án. A 2001-ben alapított BRICS-országoknak jelenleg 11 tagországa van: Brazília, Oroszország, India, Kína, Dél-Afrika, Szaúd-Arábia, Egyiptom, az Egyesült Arab Emírségek, Irán, Etiópia és Indonézia. MTI/EPA/Szputnyik/Kreml pool/Vjacseszlav Prokofjev.