Üzenetet küldött a Kreml Washingtonnak a budapesti békecsúccsal kapcsolatban

Washington nem tett olyan bejelentetést, miszerint az alaszkai Anchorage-ban elért megállapodások érvényüket vesztették volna – jelentette ki Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója a Rosszija 1 televízió vasárnapi Moszkva. Kreml. Putyin című műsorában.

„Nem volt hivatalos cáfolat részükről azzal kapcsolatban, hogy ezek a megállapodások és megegyezések érvényüket vesztették volna. Természetesen sok kommentár született, ezek a kommentárok a helyzet alakulásával, a különböző tárgyalások, egyebek között között az európaiakkal és az ukránokkal folytatott tárgyalások során születtek” – mondta a műsorban az orosz politikus.

Usakov szerint az ukrajnai rendezéssel kapcsolatban sok jelzés érkezik Moszkvába.

„Egyesek tetszenek nekünk, mások nem” – mondta, hangsúlyozva, hogy az alap továbbra is Anchorage marad.

Hozzátette, hogy a kijevi vezetést tájékoztatták a Putyin és Trump által elért megállapodásokról, de ezek nem tetszenek nekik. „Anchorage-et sok európai sem szereti, de nem mindenki van így ezzel. Vagyis (…) azok nem szeretik, akik nem akarnak békés rendezést, hanem a háborút az utolsó ukránig akarják folytatni” – nyilatkozott a tanácsadó.

Budapesti békecsúcs?

Jurij Usakov arról is beszélt, hogy Moszkva és Washington között folytatódik a kapcsolattartás.

„Megállapodtunk egy találkozóról Budapesten, majd a találkozót egy időre elhalasztottuk. A kapcsolattartás ebben az ügyben folytatódik”

– fogalmazott Usakov. „Nekem úgy tűnik, hogy hogy ha Washington és Moszkva között megszületik az alapvető megállapodás a vezetők találkozójáról egy adott helyen, akkor sok technikai és politikai nehézség háttérbe szorul majd – tette hozzá.

Vlagyimir Putyin orosz államfő 2025 augusztus 15-én elnök tíz év után először látogatott el az Egyesült Államokba, és hat év után először találkozott személyesen Donald Trump amerikai elnökkel Anchorage-ben, Alaszka államban.

Kiemelt kép: Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója egy diplomáciai eseményen a moszkvai Kremlben 2025. augusztus 7-én. MTI/EPA/AFP POOL/Alekszandr Nyemenov.