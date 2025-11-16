Tovább gyűrűzik az ukrajnai korrupciós botrány, újabb megdöbbentő adatok derülhetnek ki a következő napokban

Jóval túlnyúlhat az energetikán az ukrán korrupciós botrány ügye: a sajtóban megjelent információk szerint érintheti a miniszteri kinevezéseket, és a fegyverüzleteket is. A következő napokban újabb hangfelvételek kerülhetnek nyilvánosságra a botrányt illetően – írta az ukrán sajtó.

Az ukrán korrupcióellenes szervek a héten számoltak be a kormányzati korrupciós ügyben zajló vizsgálat újabb részleteiről. A Zelenszkij „pénztárosaként” emlegetett oliharcha, Timur Mindics alig pár órával azelőtt menekült el az országokból, hogy őrizetbe vették volna. Az ügyben nem kevés dollárt foglaltak le, de egy aranyvécé is előkerült a bizonyítékok közt.

A zn.ua nevű ukrán portál az ügyben néhány további, érdekes fejleményre hívta fel a figyelmet. Egyrészt írtak arról, hogy a kiszivárgott „Mindics-hangfelvételek” leleplezték azt, hogy az oligarcha és köre – miniszterekkel és állami vállalatvezetők közreműködésével – több százmilliós korrupciós rendszert épített ki az Energoatom és más kulcsfontosságú területek körül.

De ennél többre is fény derült: Mindics a razziák előtt külföldre menekült, ami felveti a gyanút, hogy valaki figyelmeztette az ellene zajló eljárásra. Az eddig nyilvánosságra hozott részletek tanúsága szerint

Mindics és köre évek óta befolyásolhatta a kormányzati pozíciók betöltését – beleértve ebbe a miniszterek kinevezését is – valamint a fegyverpiaci megrendeléseket is.

Ezzel kapcsolatban a zn.ua idézett egy részletet a hangfelvételekből azzal kapcsolatban, hogy Mindics egy alkalommal utasította a botrányban érintett volt energiaügyi minisztert, Herman Haluscsenkót, hogy mit mondjon Zelenszkijnek azért, hogy a tisztségében maradhasson a jövőben is.

De ezen túlmenően az ügyészek megneveztek a napokban egy újabb korábbi minisztert, aki érintett lehet az ügyben: Rusztev Umerovot, a védelmi tárca vezetőjét, aki most az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácsot vezeti.

A korrupcióellenes szervek információi szerint ugyanis Umerov egy alkalommal, az egyik lehallhatott beszélgetésen azt mondta Mindicsnek: mindent úgy fog tenni, ahogy kell az egyik fegyvergyártó céggel kapcsolatban,

vagyis az oligarcha befolyása Umerovra is kiterjedhetett.

„Hová vezeti még ez az ezer órányi hangfelvétel az országot? Milyen visszaéléseket fog feltárni? Végül is, adataink szerint az Enerhoatom-ügy csak 20 százalékban alapult a NABU által készített hangfelvételek információin.

Idővel katonai, orvosi és sok más területen is megdöbbentő adatok várhatnak ránk a beszerzéseket illetően”

– összegezte a zn.ua.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Európai Parlament elnökével tartott kijevi sajtóértekezleten 2025. szeptember 17-én. MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko.