Létrejött a „Márki-Zay-Macron-tengely”: felvették a Mindenki Magyarországa Néppártot a Renew Europe frakciójába

Felvették a Mindenki Magyarországa Néppártot (MMN) az Európai Demokrata Pártba (EDP), amely a Renew Europe európai pártcsalád frakciójának részét képezi – közölte a Márki-Zay Péter vezette politikai tömörülés elnöksége vasárnap az MTI-vel.

Azt írták, hogy az EDP elnöksége egyhangúlag döntött arról, hogy a Mindenki Magyarországa Néppártot felveszik a pártcsaládjukba.

Véleményük szerint a csatlakozás új lendületet adhat az EDP közép-európai jelenlétének, és egyben szimbolikus jelentőségű a 2026-os magyarországi választások előtt

Emlékeztetettek arra, az MMN elnöksége egyik kora őszi ülésén döntött arról, hogy hivatalosan is csatlakozni kíván az EDP-hez, ahhoz a centrista, Európa-párti és reformista politikai közösséghez, amely az Európai Parlamentben az (Emmanuel Macron francia elnök nevével fémjelzett) Renew Europe frakció tagja.

A közleményben idézték Sandro Gozit, az Európai Demokrata Párt főtitkárát, aki a felvételről szóló döntésük után kiemelte:

„Márki-Zay Péter pártjának csatlakozása nagyszerű hír mindazoknak, akik hisznek egy demokratikus és európai Magyarországban.”

„Az Orbán-kormány korrupcióval és hatalmi visszaélésekkel terhelt környezetében különösen fontosak azok a bátor hangok, akik kiállnak a jogállamiság, a sajtószabadság és az igazságszolgáltatás függetlensége mellett. Márki-Zay és pártja ezt a reményt képviseli, és visszahozzák Magyarországot az európai közéleti viták centrumába” – tette hozzá a közlemény szerint a főtitkár.

Márki-Zay Péter a párt felvételével kapcsolatban azt mondta:

„Az EDP-vel közösen a célunk, hogy fellépjünk a Putyin-párti és EU-ellenes kormánnyal szemben. Mi a demokráciát, a szabadságot és a szeretetet védjük ezzel a gonosz, autoriter rendszerrel szemben, amely szétrombolja mind a hazai, mind az európai értékeket.”

Kitértek arra, hogy Márki-Zay Péter hivatalos küldöttként november végén részt vesz az EDP kongresszusán a spanyolországi Bilbaóban. „Az MMN csatlakozásával mind a párt, mind az Európai Demokrata Párt tovább erősíti centrista és reformista szervezetekkel való kapcsolatait, és világossá teszik, hogy számukra a szabadság, az igazságosság és a jogállamiság továbbra is az európai közösség alapkövei maradnak” – áll a közleményben.

Márki-Zay Péter, az Egységben Magyarországért miniszterelnök-jelöltje sajtótájékoztatót tart, miután leadta szavazatát az országgyűlési választáson Hódmezővásárhelyen, 2022. április 3-án. Fotó: MTI/Rosta Tibor.