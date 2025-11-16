Bajor miniszterelnök: az AfD politikusai Vlagyimir Putyin udvari bolondjai

A német kormánykoalícióhoz tartozó bajorországi Keresztényszociális Unió (CSU) elnöke a Fiatal Unió (JU), a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) és bajor testvérpártja ifjúsági szervezetének baden-württembergi Rustban tartott konferenciáján beszélt erről.
„Ez a csapat, ezek a talpnyalók, ezek Putyin udvari bolondjai, ezek a Kreml szolgálói” –fogalmazott Markus Söder.
Emellett azt is állította, hogy az AfD parlamenti képviselői látogatói csoportokat invitálnak a berlini orosz nagykövetségre. Söder szerint az AfD részben „furcsa emberekből” áll össze, és szót ejtett arról is, hogy többeket közülük szélsőségességgel gyanúsítanak vagy vádoltak meg.
Markus Söder úgy fogalmazott, hogy a CDU és CSU az egyetlen megmaradt pártok Németországban, amelyek sikeres politikát képesek folytatni az AfD-vel szemben.. „Az egyetlenek, akik képesek a radikálisokat távol tartani a hatalomtól, azok a CDU és a CSU, senki más az országban”.
A bajor kormányfő ezzel kapcsolatban „nehéz és súlyos csatákat” jósolt, különösen ami a kelet-német tartományokban esedékes választásokat illeti.
Egyúttal ismét kizárta a lehetséges együttműködést az AfD-vel. „Más elképzelésünk van a szabadságról” – mondta, hozzátéve: elképzelhetetlen, hogy az igazságszolgáltatás és a rendőrség kizárólag a kormányzat irányítása alá kerüljön és elnyomják a kisebbségeket. Hangsúlyozta, hogy ezt tiltja a CSU nevében szereplő utalás a kereszténységre.
Kiemelt kép: Markus Söder bajor miniszterelnök sajtóértekezletet tart a müncheni nemzetközi biztonságpolitikai konferencia Transzatlanti Fórum elnevezésű rendezvényén, 2024. február 16-án. (MTI/EPA/Ronald Wittek)