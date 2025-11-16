Bajor miniszterelnök: az AfD politikusai Vlagyimir Putyin udvari bolondjai

Markus Söder bajor tartományi miniszterelnök vasárnap azt mondta, hogy szerinte az Alternatíva Németországnak (AfD) jobboldali párt politikusai nem mások, mint Vlagyimir Putyin orosz elnök „udvari bolondjai”.

A német kormánykoalícióhoz tartozó bajorországi Keresztényszociális Unió (CSU) elnöke a Fiatal Unió (JU), a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) és bajor testvérpártja ifjúsági szervezetének baden-württembergi Rustban tartott konferenciáján beszélt erről.

„Ez a csapat, ezek a talpnyalók, ezek Putyin udvari bolondjai, ezek a Kreml szolgálói” –fogalmazott Markus Söder.

Emellett azt is állította, hogy az AfD parlamenti képviselői látogatói csoportokat invitálnak a berlini orosz nagykövetségre. Söder szerint az AfD részben „furcsa emberekből” áll össze, és szót ejtett arról is, hogy többeket közülük szélsőségességgel gyanúsítanak vagy vádoltak meg.

Markus Söder úgy fogalmazott, hogy a CDU és CSU az egyetlen megmaradt pártok Németországban, amelyek sikeres politikát képesek folytatni az AfD-vel szemben.. „Az egyetlenek, akik képesek a radikálisokat távol tartani a hatalomtól, azok a CDU és a CSU, senki más az országban”.

A bajor kormányfő ezzel kapcsolatban „nehéz és súlyos csatákat” jósolt, különösen ami a kelet-német tartományokban esedékes választásokat illeti.

Egyúttal ismét kizárta a lehetséges együttműködést az AfD-vel. „Más elképzelésünk van a szabadságról” – mondta, hozzátéve: elképzelhetetlen, hogy az igazságszolgáltatás és a rendőrség kizárólag a kormányzat irányítása alá kerüljön és elnyomják a kisebbségeket. Hangsúlyozta, hogy ezt tiltja a CSU nevében szereplő utalás a kereszténységre.

