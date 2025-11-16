„Amit szabad Jupiternek, nem szabad a kisökörnek” – további reformokra kéri Németország a nyugat-balkáni országokat az EU csatlakozáshoz

Az európai integrációhoz szükséges további reformokra, valamint a térségbeli kínai és orosz befolyásolási kísérletek elleni fellépésre szólította fel a nyugat-balkáni országokat Johann Wadephul német külügyminiszter vasárnap a hat érintett országban – Bosznia-Hercegovinában, Montenegróban, Albániában, Szerbiában, Koszovóban és Észak-Macedóniában – tervezett körútja előtt.

„A jogállamiság, valamint a korrupció elleni küzdelem és az alapvető jogok védelme nem lehet alku tárgya” – hangoztatta Wadephul. Mint mondta, a közös értékek iránti elkötelezettség az európai integráció előfeltétele.

„A hat nyugat-balkáni ország az európai család szerves része” – jelentette ki a német diplomácia vezetője, hozzátéve:

„Az EU nem távoli ígéret, hanem konkrét kilátás”.

Hangsúlyozta, hogy különösen Montenegró és Albánia tett jelentős előrelépést, míg más országoknak még hosszabb utat kell megtenniük.

Sokan hajlandóak messzemenő reformokat végrehajtani a csatlakozás érdekében – emelte ki a német külügyminiszter. „Mert aki részese akar lenni ennek a jogi közösségnek és gazdasági térségnek, annak felelősséget kell vállalnia, még akkor is, ha ez nehéz lépéseket igényel” – húzta alá.

Rávilágított arra is, hogy a nyugat-balkáni országoknak több lábra kell helyezniük energiaforrásaik beszerzését a függetlenségük és szuverenitásuk megerősítése érdekében. „Németországban tudjuk, hogy ez milyen fájdalmas, ugyanakkor szükséges” – hangsúlyozta a külügyminiszter.

