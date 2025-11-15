Váratlan döntést hozott Donald Trump a vámokról, ez sok mindent felülírhat

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump pénteken felfüggesztette a vámokat több mint kétszáz élelmiszeripari termékre, köztük a kávéra, marhahúsra, banánra, narancslére és paradicsomra.

Trump az elnöki különgép, az Air Force One fedélzetén újságíróknak nyilatkozva kijelentette:

a vámok „bizonyos esetekben emelhetik az árakat”, ezért született meg a döntés.

De összességében „szinte nincs infláció az Egyesült Államokban” – tette hozzá az amerikai elnök, majd arról beszélt, hogy „a kávé ára kissé magas volt, most hamarosan alacsony lesz”.

A csütörtök éjféltől hatályos intézkedés éles fordulatot jelent Trump korábbi politikájában.

A szeptemberi fogyasztói árindexadatok szerint a darált marhahús ára közel 13 százalékkal, a steaké pedig majdnem 17 százalékkal nőtt éves bázison – a legnagyobb mértékben több mint három éve, elődje, Joe Biden idején mért csúcsok óta.

A banán ára körülbelül 7 százalékkal volt magasabb, a paradicsomé pedig 1 százalékkal; lakossági élelmiszerárak összességében 2,7 százalékkal emelkedtek.

Van, akinek tetszik a lépés – és van, aki csalódott, hogy ők kimaradnak belőle

A Fehér Ház szerint az enyhítést a kereskedelmi tárgyalások sikerei indokolják, beleértve a keretmegállapodásokat Argentínával, Ecuadorral, Guatemalával és El Salvadorral, amelyek a vámok eltörlését célozzák bizonyos termékekre. Közölték: a vámmentesség olyan termékekre vonatkozik, amelyet az Egyesült Államokban nem termesztenek vagy dolgoznak fel, és további kereskedelmi megállapodásokat terveznek az év végéig.

Leslie Sarasin, a FMI-Food Industry Association elnöke üdvözölte az intézkedést, mondván: „Ez segíteni fogja a fogyasztókat, akiknek remélhetőleg megfizethetőbbé válik a reggeli kávéja, valamint az amerikai gyártókat, amelyek sok ilyen terméket használnak fel.”

Ezzel szemben Chris Swonger, a Distilled Spirits Council elnöke csalódottságának adott hangot amiatt, hogy az EU-ból és az Egyesült Királyságból származó szeszes italok kimaradnak az enyhítésekből: „Ez újabb csapás az amerikai vendéglátóiparra a kritikus ünnepi szezon kezdetén; ezek értéknövelt mezőgazdasági termékek, amelyeket nem lehet az Egyesült Államokban előállítani.”

Ingyenpénzt kapnak az alacsony jövedelműek a vámoknak köszönhetően

Arra a kérdésre, hogy további változásokra lehet-e számítani, Trump újságíróknak azt válaszolta: „Nem hiszem, hogy erre szükség lesz.” „Csak egy kis visszalépést tettünk” – jegyezte meg.

Az elnök emellett 2000 dolláros juttatást ígért az alacsony és közepes jövedelmű amerikaiaknak, amelyet a vámbevételekből finanszíroznak.

„A vámok lehetővé teszik, hogy osztalékot fizessünk, ha akarjuk. Most ezt fogjuk megtenni, miközben csökkentjük az adósságot” – fejtette ki Donald Trump.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök bemutatja az aláírt, a szövetségi intézmények finanszírozásáról szóló, a kormányzati működés újraindulását lehetővé tevő átmeneti költségvetési törvény dokumentumát a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2025. november 12-én. Az amerikai kongresszus által elfogadott jogszabály lezárja az Egyesült Államok történetének leghosszabb kormányzati leállását, amely 43 napig tartott. A törvény január végéig biztosítja a kormányzat finanszírozását. MTI/AP/Jacquelyn Martin.