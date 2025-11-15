Sulyok Tamás: Magyarország és Horvátország is értékként tekint az őshonos nemzeti közösségekre

Magyarország és Horvátország egyaránt értékként és erőforrásként tekint az őshonos nemzeti közösségekre – mondta Sulyok Tamás köztársasági elnök szombaton a Kopácsi Magyarok Otthonában tartott rendezvényen.

A magyar államfő hozzátette: a horvát-magyar párbeszédnek a nemzeti közösségek fontos és kihagyhatatlan részét képezik. Kiemelte: az országaink közötti együttműködésnek egyik sarokpontja, hogy minden lehetőséget megadjunk jövőjük építéséhez.

Sulyok Tamás szombaton munkalátogatásra érkezett a Horvát Köztársaságba. Ennek első állomásaként Bellyén a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége vezetőségével, valamint Zoran Milanovic horvát köztársasági elnökkel folytatott megbeszélést.

A kopácsi ünnepségen Sulyok Tamás elmondta: korunk trendjei atomizálják a társadalmat, relativizálják értékeinket, szétaprózzák a még meglévő közösségeket. A nemzeti közösségek viszont jól tudják, hogy így nem lehet élni, így nem lehet jövőt építeni. „Nemzeti közösségekben számítanunk kell egymásra, mert így lehetünk csak egymás támaszai, megtartói” – hangsúlyozta.

A magyar államfő kiemelte: aki emberhez méltó életet akar élni, identitását nem jelszavakhoz és divatokhoz köti, mert az annál mélyebben gyökerezik benne. Önazonosságunkhoz szervesen hozzátartozik a nemzeti identitás, a közösséghez való kötődés, az ezekből fakadó hagyományok, értékek és maga az anyanyelv is. „Magyarnak vagy horvátnak lenni büszkeséget és tartást jelent, és olyan értéktárat, amelyből mindennapi életünkben meríthetünk” – mutatott rá Sulyok Tamás, hozzátéve: nemzeti kultúránk elapadhatatlan, éltető és ihlető forrás egyszerre.

A magyar közösség magyarként képez erőforrást Horvátország számára és az egész magyar nemzet számára, ahogy a magyarországi horvát közösségek is horvátként adnak értéket Magyarországnak és a horvát nemzetnek egyaránt – hangsúlyozta a magyar köztársasági elnök. „A horvátországi magyarok közössége ősi közösség, sokat megélt és átélt nemzetrésze a magyarságnak” – mutatott rá, kiemelve: a horvátországi magyarság fogyó lélekszámának dacára is tud erős lenni, érdemeket felmutatni, példaképeket adni, értéket őrizni és gyarapítani. Súlya és presztízse van mind az összmagyarság, mind szülőföldje, Horvátország tekintetében.

Az ünnepségen beszédet mondott Zoran Milanovic horvát köztársasági elnök és Jankovics Róbert, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége elnöke is.

A magyarországi horvátok megbecsült és aktív részei a magyar társadalomnak

A magyarországi horvátok hosszú évszázadok óta szerves, megbecsült és aktív részei a magyar társadalomnak – hangsúlyozta a köztársasági elnök szombaton egy másik eseményen, az Országos Horvát Napon, a pécsi Kodály Központban.

Az államfő kiemelte: ez a közösség élő és cselekvő közösség. Megmaradásuk, nyelvük megőrzése, hagyományaik ápolása, értékeik gyarapodása magyar érdek, ugyanúgy, ahogy a horvátországi magyarok önazonosságának megőrzése is az. „Mert olyannyira kötődünk egymáshoz, annyi mindent megéltünk együtt, annyi értéket tudtunk teremteni a másik számára is, amit nem lehet felejteni” – fűzte hozzá Sulyok Tamás.

Mint mondta, a horvát és a magyar két ősi, keresztény, sokat küzdött és szenvedett hős nemzet.

„Nagy utat jártunk be együtt, kölcsönösen gazdagítottuk egymás kultúráját, és együtt gyarapítottuk Európa szellemi örökségét” – tette hozzá.

„Mi, magyarok nem felejtjük el azokat az alkalmakat, amikor számíthattunk egymásra, nem felejtjük el azokat a történelmi nagyságokat és hősöket, akik mindkét nemzethez egyaránt kötődnek” – mutatott rá. „Nem felejtjük el azokat a vészterhes időket sem, amikor együtt küzdöttünk hódító birodalmak szorításában, hogy védjük hitünket, családjainkat és értékeinket ” –fogalmazott az államfő. Európának és az európai kultúrának mindketten szerves és elidegeníthetetlen részei vagyunk, vérünkkel adóztunk érte, kezünkkel építettük, és szellemi kincseinkkel bővítettük – mondta Sulyok Tamás.

Péterffy Attila, Pécs polgármestere elmondta: ez a város mindig a sokszínűség, az egymásra figyelés helye volt, a helyi horvát közösség pedig nem csupán őrzi, hanem élteti is ezt az örökséget.

A pécsi horvátok mindannyiunknak példát mutatnak arra, hogy miként lehet nyitottnak lenni, és egyszerre hűségesnek a gyökereinkhez – tette hozzá.

Osztrogonácz József, a Magyarországi Horvátok Szövetségének elnöke emlékeztetett arra a két évfordulóra, amelyet 2025-ben ünnepelnek: az első önálló horvát szervezet, a Magyarországi Horvátok Szövetsége 35 éve alakult meg, az Országos Horvát Önkormányzat pedig 30 éve. Kiemelte: az idő bebizonyította, hogy a különböző gondolkodás elfogadása, a türelem mindig az együttműködés sikeréhez vezet.

Gugán János, az Országos Horvát Önkormányzat elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy fennállásuk 30. évfordulója alkalmából tárlatot szerveztek a Kodály Központ aulájába. A tevékenységeik között említette, hogy évente 20 országos programot szerveznek, támogatják a helyi, megyei önkormányzatokat és 17 intézményt alapítottak.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára felidézte, hogy az Országos Horvát Napot a pécsi székesegyházban, szentmisével nyitották meg. Hozzátette: ez erős jelzés, üzenet számunkra, hogy a magyarországi horvát önkormányzatok, a civil szervezetek életében a kulturális és oktatási tevékenységek mellett kiemelt helyet foglal el a hit és a keresztény értékrend.

Zvonko Milas, a Horvát Köztársaság Határon Túli Horvátok Központi Hivatala államtitkára köszönetét fejezte ki a Magyarországon őshonos horvát közösségek iránti törődésért. Hangsúlyozta, hogy Magyarországon és Horvátországban is magas szintű jogokat élveznek a nemzeti kisebbségek, közösségeik aktívan részt vesznek a kulturális, politikai és társadalmi életben.

Zoran Milanovic horvát köztársasági elnök emlékeztetett: a magyar államfővel folytatott találkozóikkal megerősítették, hogy nemzeti kisebbségeik a két ország együttműködésének és barátságának tartós és szilárd hídjait jelentsék.

Hozzátette: biztos benne, hogy ezek a fontos és szimbolikus találkozók hozzájárulnak a nemzetiségi közösségek identitásának megőrzéséhez, ezzel is gazdagítva az országot, valamint fontos szerepet játszanak a bilaterális kapcsolatokban.

Az ünnepségen kitüntetéseket adtak át, egyebek között a magyarországi horvátok oktatásáért tett kiemelkedő munkáért.

Kiemelt kép: Sulyok Tamás köztársasági elnök (b4), Zoran Milanovic horvát köztársasági elnök (b5) és Jankovics Róbert, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének (HMDK) elnöke (b3) a csúzai néptánccsoprt tagjaival a Kopácsi Magyarok Otthonában tartott ünnepség után Kopácson 2025. november 15-én. MTI/Bruzák Noémi.