Donald Trump a jövő héten akár 5 milliárd dollárra is beperli a BBC-t beszédének manipulálása miatt

Donald Trump amerikai elnök pénteken az Air Force One fedélzetén újságíróknak kijelentette, hogy „valószínűleg jövő héten” beperli a BBC-t, és 1-5 milliárd dollár közötti összeget követel a brit közszolgálati televíziótól egy január 6-i beszédének manipulatív vágása miatt. Trump ügyvédei eredetileg péntek estig adtak határidőt a BBC-nek a dokumentumfilm visszavonására és legalább egymilliárd dolláros kártérítésre.

A Telegraph tudósítása szerint Donald Trump pénteken az Air Force One fedélzetén azt nyilatkozta: már a jövő hét folyamán hivatalosan is 1 és 5 milliárd dollár közötti összegű kártérítést fog követelni a BBC-től.

Az elnök a lapnak úgy fogalmazott:

„azt hiszem, muszáj.”

Azzal kapcsolatban, hogy a Telegraph leleplezte a BBC álhíreit Donald Trump „nagyszerű szolgáltatást” említett és azt mondta, hogy „a műsorszolgáltató rosszabbul viselkedett, mint amit a CBS tett Kamala-val”.

A Telegraph kommentárjában megjegyezte, hogy az amerikai elnök a CBS 60 Minutes tavalyi, nem sokkal a választások előtt sugárzott adására utalt, amikor politikai ellenfelével, Kamala Harrisszel készített interjút szerkesztették, hogy válasza koherensebbnek tűnjön.

Donald Trump a portálnak adott nyilatkozatában kitért arra is, hogy bár kapott egy bocsánatkérő levelet a BBC-től, de abban azt írták, hogy amit tettek, az nem volt szándékos, de mint az amerikai elnök fogalmazott: ha nem szándékos, akkor nem kérsz bocsánatot

A Reuters által megtekintett jogi dokumentum szerint

Trump ügyvédei eredetileg péntek estig adtak határidőt a BBC-nek a dokumentumfilm visszavonására és legalább egymilliárd dolláros kártérítésre.

A BBC elnöke, Samir Shah csütörtökön személyesen kért bocsánatot Trumptól, elismerte, hogy a vágás „ítélkezési hiba” (error of judgement) volt, és a Panorama című műsorban sugárzott részletek tévesen azt a benyomást keltették, mintha Trump egy folyamatos szakaszban uszított volna erőszakra.

A BBC azonban nem lát jogalapot rágalmazási perre, és nem fizet kártérítést.

„Őszintén sajnáljuk a klip szerkesztésének módját, de határozottan vitatjuk, hogy rágalmazási kereset alapja lehetne” – közölte.

„Már el is ismerték, hogy csaltak” – mondta Trump a Reuters tudósítójának. A GB News-nak adott interjúban pedig hozzátette: „Ez már túl van a fake news-on, ez már korrupt”.

A botrány következtében a héten lemondott Tim Davie főigazgató és Deborah Turness hírigazgató.

Keir Starmer brit miniszterelnök szerdán a parlamentben kijelentette: támogatja a „erős és független BBC-t”, de a csatornának „rendet kell teremtenie otthon”. A kulturális miniszter, Lisa Nandy szerint a bocsánatkérés „helyes és szükséges” volt.

A Telegraph azt írta: az amerikai elnök szerint „Sir Keir Starmer nagyon zavarban van” a botrány miatt és azt mondta: a hétvégén beszélni fog a brit miniszterelnökkel.

A portál november elején fedte fel, hogy a BBC meghamisította Donald Trump beszédét, hogy úgy tűnjön: ő bátorította a Capitolium 2021. január 6-i megrohamozását.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/EPA pool/Neil Hall)