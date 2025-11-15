A lengyel elnök „újraaktiválná” a V4 csoportot

Újra kell aktiválni a visegrádi csoportot, és térségünkben olyan együttműködési formákra van szükség, amelyek révén Lengyelország, Szlovákia, Csehország és Magyarország is érvényesítheti álláspontját a nemzetközi színtéren – jelentette ki Karol Nawrocki lengyel elnök pénteken egy vidéki gyűlésen.

A lengyel államfő a főváros melletti Minsk Mazowiecki városban találkozott a helyi lakosokkal, összefoglalta nekik elnöksége első száz napját, ezen belül beszámolt eddigi külföldi látogatásairól. Elmondta: útjai során „a visegrádi csoport újraaktiválására törekszik”.

„Nyugat-Európa az utóbbi időben túl sok hibát követett el ahhoz, hogy közömbösek maradhassunk ezekkel szemben”

– jelentette ki.

Hozzátette: ezért olyan együttműködési formákra van szükség, amelyek lehetővé teszik a visegrádiak, valamint a skandináv és a balti országok számára is, hogy megismertessék egymással nézeteiket. Hangsúlyozta továbbá: Lengyelország „büszke tagja” az Európai Uniónak (EU). „Az EU tagjai akarunk lenni, de nem akarunk Lengyelországban illegális bevándorlást” – fogalmazott, és megígérte: ennek a felfogásnak az érvényesítésére továbbra is törekedni fog.

Bejelentette továbbá: elnökként nem írja alá „a klímakérdésekre vonatkozó túlszabályozást”, valamint „semmiféle zöld megállapodást és mindazokat a dolgokat sem, amelyekből gyakran nyugat-európai ideológiai őrület lesz”.

Lengyelországnak csak azokat az uniós megoldásokat kell foganatosítania, amelyek „jók számára”, hátrányos előírásokat viszont nem lenne szabad beiktatni a jogrendbe – húzta alá Nawrocki.

A lengyel államfői hivatal pénteken közzé tett egy összefoglalót Karol Nawrocki eddigi munkájáról. Egyebek mellett közölték: hivatali időszaka első száz napján Nawrocki 11 külföldi látogatást tett, ezen belül kétszer járt az Egyesült Államokban. A parlamentben 11 elnöki törvénytervezetet nyújtott be, 13 jogszabályt megvétózott, 70-et pedig aláírt.

Kiemelt kép: Karol Nawrocki lengyel államfő és Wieslaw Kukula tábornok, a lengyel vezérkar főnöke az ismeretlen katona sírjánál tartott megemlékezésen a varsói Pilsudski téren 2025. november 11-én, a lengyel függetlenség napján. Az 1795-ben Oroszország, Poroszország és a Habsburg Birodalom által egymást közt felosztott Lengyelország 123 év után hivatalosan 1918. november 11-én, az első világháborút lezáró tűzszüneti egyezmény napján vált ismét egységes, független állammá. MTI/EPA/PAP/Rafal Guz.