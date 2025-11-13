Volodimir Zelenszkij kemény üzenetet kapott az EU-tól, nem tűrik a korrupciót

Friedrich Merz német kancellár csütörtök reggel telefonon beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, és megvitatták az ukrán kormánytagok ellen felhozott legújabb korrupciós vádakat.

Mint korábban írtuk, hétfőn újabb bizonyítékok jelentek meg egy olyan korrupciós ügyről, amely az ukrán kormány legmagasabb szintjére érhet. Az ügy azóta már két miniszter lemondását eredményezte, és nincs kizárva, hogy lesznek még további következményei.

A téma a csütörtök reggeli beszélgetésen is szóba került. A The Guardian szerint Merz szóvivője, Stefan Kornelius elmondta, hogy Zelenszkij a német kancellárt „tájékoztatta a kormányának tagjai ellen indított korrupciós nyomozásokról, akik azóta lemondtak, és teljes átláthatóságot és hosszú távú támogatást ígért a független korrupcióellenes ügynökségeknek”, valamint „további gyors intézkedéseket az ukrán nép, az európai partnerek és a nemzetközi donorok bizalmának visszaszerzésére”.

A szóvivő szerint ugyanakkor Merz a telefonhívás alatt „hangsúlyozta a német kormány elvárását, hogy Ukrajna határozottan folytassa a korrupció elleni küzdelmet, és hajtson végre további reformokat, különösen a jogállamiság területén”.

A vezetők arról is beszéltek, hogy „növelni kell a Moszkvára nehezedő nyomást, hogy Oroszországot komoly tárgyalásokra kényszerítsék” a béke megkötése érdekében, különös tekintettel „Oroszország [Nyugaton] lefoglalt állami vagyonának hatékonyabb felhasználására”.

A két vezető emellett beszélt az Ukrajnának nyújtott folyamatos segítségről, a légvédelem és az energetikai infrastruktúra támogatásáról, valamint az Európai Unióba távozni kívánó fiatal ukrán férfiak növekvő számáról is.

Ez nemcsak Németország, hanem az EU üzenete lehet Zelenszkijnek

A The Guardian a telefonhívással kapcsolatban közzétett gyorselemezésében azt is megjegyezte:

Merz és Zelenszkij hívása azért jelentős fejlemény, mert jól mutatja, hogy Ukrajna néhány legközelebbi szövetségese mennyire aggódik a korrupciós nyomozás miatt.

A kijevi kormányt érintő legújabb korrupciós vádak azt is jelentették, hogy Merz belföldön is kritikával szembesülhetett volna, különösen az AfD pártjának részéről, amiért továbbra is támogatja Ukrajnát. A német kancellárnak ezért egyértelmű üzenetet kellett küldenie: hangsúlyoznia kellett komoly aggodalmát és határozott követelését, hogy Kijev sürgősen tegyen lépéseket ebben a kérdésben. „Berlinben azt remélik, hogy ez a telefonhívás pontosan ezt fogja elérni” – írta a brit lap.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a sajtó képviselõinek nyilatkozik az EU-tagországok állam-, és kormányfõinek csúcstalálkozóján Brüsszelben 2025. október 23-án. MTI/EPA/Olivier Matthys.