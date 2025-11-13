Ukrajna pusztulásáról beszélt Volodimir Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy szerda esti interjúban arra kérte európai uniós szövetségeseit, hogy oldják meg a befagyasztott orosz vagyon Ukrajnának való átadásával kapcsolatos nézeteltéréseiket, mondván: ez a finanszírozás elengedhetetlen lenne ahhoz, hogy a háború sújtotta ország továbbra is képes legyen harcolni Moszkva ellen.

„Remélem, hogy Isten megsegít, és meghozzuk ezt a döntést” – mondta Zelenszkij szerdán késő este Kijevben, a Bloomberg TV-nek adott interjúban.

Közlése szerint Ukrajna „túlélése” múlik ezen. „Ezért van rá nagyon nagy szükségünk. És számítok a partnereinkre” – tette hozzá.

Az Európai Unió a legutóbb uniós csúcstalálkozón decemberig elhalasztotta a döntést az orosz állami vagyon felhasználásáról, amelyből egy 140 milliárd eurós hitelt nyújtana Ukrajnának. A háborúban álló országnak sürgősen, a jövő év elejéig szüksége lenne további forrásokra. Oroszország eközben lassan halad előre a frontvonalak mentén, és a tél közeledtével Ukrajna energiainfrastruktúráját támadja, hogy aláássa a gazdaságát.

Mint a Bloomberg emlékeztetett, Donald Trump elnök hivatalba lépése óta csökkent a Kijevnek nyújtott nyugati támogatás mértéke. Az amerikai finanszírozás leállítása miatt az európai kormányok megfogadták, hogy fokozzák a segítségnyújtást, hogy elhárítsák a Kreml új fenyegetését. Ugyanakkor az unió a múlt hónapban Belgium ellenállásába ütközött, miután a nyugat-európai ország – amely a lefoglalt orosz vagyon legnagyobb része felett rendelkezik – nagyobb biztosítékokat akar arra vonatkozóan, hogy nem lesznek felelősek a potenciális jogi kockázatokért, amelyeket Oroszország válaszlépései eredményezhetnek.

Azonban mások is ellenzik az orosz vagyon lefoglalását: Robert Fico szlovák miniszterelnök szombaton azt is kijelentette, hogy nem támogat semmilyen tervet a Kreml vagyonának lefoglalására, „ha ezeket az alapokat Ukrajna katonai költségeire fordítanák”. Valdis Dombrovskis, az EU gazdasági biztosa viszont a múlt héten arra figyelmeztetett, hogy „hiteles” finanszírozási kötelezettségvállalást kell felajánlani Ukrajnának annak érdekében, hogy Kijev új nemzetközi monetáris alap támogatást kaphasson, az IMF pedig megkezdte a tárgyalásokat Ukrajnával egy összesen 8 milliárd dollár értékű segélycsomagról.

„Oroszországnak meg kell fizetnie ezért a háborúért”, és a befagyasztott vagyonból származó pénzek segítenek Ukrajnának több légvédelmi rendszert vásárolni az Egyesült Államoktól és Európától, valamint finanszírozni drónjait, amelyekkel orosz célpontokat támadhat. „Nincs több pénzünk, ez a megoldás – és ez igazságos” – érvelt Zelenszkij a Bloombergnek adott interjúban.

Az ukrán elnök emellett felvetette, hogy Donald Trump „jó jelzést” küldhetne az európai vezetőknek, hogy cselekedjenek, ha ő is megnyitja az Egyesült Államokban befagyasztott több milliárd dollárnyi orosz vagyont. Trumpnak „több mint ötmilliárd dollárnyi vagyona van, talán úgy dönt, hogy elkölti ezt a pénzt – ez segíteni fog” – mondta Zelenszkij (noha az amerikai elnök legutóbb, egy november eleji sajtótájékoztatón pont azt mondta, hogy nem akar belefolyni a lefoglalt orosz vagyon sorsának kérdésébe, mert ez szerinte egyedül Európa és az oroszok ügye).

Putyinnak sikerült megfélemlítenie az EU-t – mondta az ukrán elnök

Az ukrán elnök az interjúban azt is elárulta, hogy Ukrajna az Egyesült Államokkal közösen megkezdte az elfogó drónok gyártását. „Amerikai-ukrán gyártás, koprodukció. Remélem, hogy a jövőben több lesz belőlük” – mondta.

Beszélt arról is, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök szerinte szándékos megfélemlítési kampányt indított Európa ellen azzal, hogy drónok és katonai repülőgépek hatoltak be többször is a NATO légterébe. Szerinte ezzel sikerült elérnie, hogy az európai vezetők vonakodjanak további légvédelmi rendszereket küldeni Ukrajnába.

„Úgy gondolom, megijesztette őket, ez volt a célja, és elérte. Kétségtelenül pszichológiai megfélemlítés volt”

– fogalmazott Zelenszkij.

Elismerte, hogy Ukrajna „nagyon nehéz” helyzetben van a kelet-ukrajnai Pokrovszk városában, ahol az orosz erők hónapok óta tartó heves harcok után megpróbálják átvenni az irányítást. Hangsúlyozta, hogy a csapatok kivonásáról szóló döntés a helyszínen lévő katonai parancsnokok feladata. „Senki sem kényszeríti őket, hogy romokért haljanak meg” – állította az ukrán elnök, aki szerint az oroszoknak„nincs olyan nagy erejük”, mint ahogy sokan gondolják, és Ukrajna energiaellátó rendszerét veszik célba, hogy a jövő tavasz előtt rákényszerítsék Ukrajnát a megadásra.

„Tudják, hogy amint az energiafaktor eltűnik, nincs más erős tényezőjük” – mondta.

Végezetül leszögezte, hogy Ukrajna továbbra is „nyitott a tárgyalásokra az oroszokkal” annak érdekében, hogy elérjék a Trump által is szorgalmazott fegyverszünetet. „Ha valóban be akarják fejezni a háborút, vagy készek befejezni a háborút, akkor diplomáciai útra kell térni. És ezért mondtam Trump elnöknek, hogy nyitott vagyok” – mondta Zelenszkij, hozzátéve: az oroszok „nem tisztelik a törvényt, de nagyon tisztelik az Egyesült Államokat – tisztelik Trump elnököt. Tényleg úgy gondolom, hogy Trump elnök rábírhatja Putyint a tárgyalásokra. És ezért ez nagyon fontos.”

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Európai Parlament elnökével tartott kijevi sajtóértekezleten 2025. szeptember 17-én. MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko.