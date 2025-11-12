Ukrán delegáció érkezett Budapestre – jelentette be a külügyminisztérium államtitkára

Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszterhelyettese és parlamenti államtitkára a Facebook-oldalán közölte, hogy egy kárpátaljai delegációt fogadott hivatalában.

„A párbeszéd csak előrébb vihet! Budapesten fogadtam a Roman Saray, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke vezette ukrán delegációt” – közölte Magyar Levente, hozzátéve:

„Elsősorban is Magyarország és Kárpátalja széleskörű, a háború ellenére is eredményeket hozó együttműködését tekintettük át, a jövőbeli lehetőségeket is beleértve.”

„A kárpátaljai megyei vezetéssel a háború első napjától kezdve korrekt és előremutató kapcsolatot ápolunk, amit még a megterhelődött államközi viszony sem árnyékolt be. Mind a kormányzók, mind a tanácselnökök megtették és megteszik a tőlük telhetőt azért, hogy a rendkívüli viszonyok közepette is megőrizzék a viszonylagos békét a régióban” – közölte az államtitkár.

„A határ közelében élők – így kárpátaljai magyar honfitársaink – és a két ország között közlekedők életét megkönnyítő közúti és vasúti fejlesztések, valamint a közös gazdasági és humanitárius projektek bizonyítékot jelentenek arra, hogy a partnerség a legnehezebb időket is kiállja” – írta bejegyzése végén Magyar Levente.

