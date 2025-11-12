Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Jónak lenni jó! 2025 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Ukrán delegáció érkezett Budapestre – jelentette be a külügyminisztérium államtitkára

Szerző: hirado.hu
2025.11.12. 10:10

Főoldal / Külpolitika

| Szerző: hirado.hu
Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszterhelyettese és parlamenti államtitkára a Facebook-oldalán közölte, hogy egy kárpátaljai delegációt fogadott hivatalában.

A párbeszéd csak előrébb vihet! Budapesten fogadtam a Roman Saray, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke vezette ukrán delegációt” – közölte Magyar Levente, hozzátéve:

„Elsősorban is Magyarország és Kárpátalja széleskörű, a háború ellenére is eredményeket hozó együttműködését tekintettük át, a jövőbeli lehetőségeket is beleértve.”

A kárpátaljai megyei vezetéssel a háború első napjától kezdve korrekt és előremutató kapcsolatot ápolunk, amit még a megterhelődött államközi viszony sem árnyékolt be. Mind a kormányzók, mind a tanácselnökök megtették és megteszik a tőlük telhetőt azért, hogy a rendkívüli viszonyok közepette is megőrizzék a viszonylagos békét a régióban” – közölte az államtitkár.

Kapcsolódó tartalom

A határ közelében élők – így kárpátaljai magyar honfitársaink – és a két ország között közlekedők életét megkönnyítő közúti és vasúti fejlesztések, valamint a közös gazdasági és humanitárius projektek bizonyítékot jelentenek arra, hogy a partnerség a legnehezebb időket is kiállja” – írta bejegyzése végén Magyar Levente.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára az Olha Sztefanyisina ukrán miniszterelnök-helyettessel a tárgyalásuk után tartott sajtótájékoztatón Budapesten, a Párisi Udvar Hotelben 2025. április 29-én. MTI/Soós Lajos.

Magyar Levente KárpátaljaUkrajna

Ajánljuk még

 