Tömegverekedés a nemzetközi klímacsúcson: agresszív őslakosok rohamozták meg a Brazíliában megrendezett eseményt

Több tucat tüntető rohanta meg a hétfőn kezdődött ENSZ-klímacsúcs, a COP30 helyszínét Brazíliában kedden. Az összecsapásokról videó is készült.

Már a COP30 kezdete előtt is vitákat váltott ki, hogy az Amazonas esőerdejének határán rendezik meg az eseményt, és hogy az eseményt, illetve az érkező delegációk miatt egy új utat is építettek, amelyhez – mint egy korábbi cikkünkben is írtuk – nem kevés fát kellett kivágni az esőerdőből. A november 10. és 21. közt megrendezett konferenciára több tucat őslakos vezető érkezett a héten hajóval, hogy részt vegyen a tárgyalásokon, és nagyobb beleszólást követeljen az erdőgazdálkodásba.

Ez vezetett ahhoz is, hogy kedden

több tucat tüntető tört be a klímacsúcs helyszínére, és összecsaptak a bejáratnál álló biztonsági őrökkel.

A dühös tömeg azt követelte, hogy engedjék be őket abba a komplexumba, ahol a világ országainak sokezer küldöttje vesz részt az idei ENSZ-konferencián – írta a Sky News. Az összecsapásokról több videó is készült.

A demonstrálók közül néhányan földjogokat követelő szlogenekkel ellátott zászlókat lengettek, mások pedig „a földünk nem eladó” feliratú táblákat tartottak a magasba.

A brazíliai Tapajos folyó alsó szakaszánál található Tupinamba közösség egyik őslakos vezetője pedig azt mondta a Reuters-nek: hogy felháborodtak az Amazonas esőerdőben folyó fejlesztések miatt.

A biztonsági őrök végül visszaszorították a tüntetőket, és asztalokkal barikádozták el a bejáratot.A Reuters-nek nyilatkozó egyik szemtanúja látta, hogy egy biztonsági őrt tolószékben szállítottak el, miközben a hasát fogta (ez a jelenet látható az alábbi videó végén is).

Egy másik őr, akinek friss vágás volt a szeme felett, a hírügynökségnek elmondta, hogy a tömegből egy nehéz dobverővel fejbe ütötték. A biztonságiak több botot is elkoboztak a demonstrálóktól.

A tüntetők röviddel a összecsapás után szétszéledtek. Az ENSZ szóvivője szerint két biztonsági őr megsérült a összecsapásokban. A biztonsági őrök később engedélyezték a küldötteknek, hogy elhagyják a helyszínt, miután korábban arra kérték őket, hogy vonuljanak vissza a épületbe, amíg a területet kiürítik.

De a videófelvételek tanúsága szerint az agresszív tüntetők mellett voltak az eseményen olyan, békésebb demonstrálók is, akik állatjelmezbe öltözve kúsztak-másztak a földön, hogy felhívják a figyelmet napjaink problémáira:

A brazil elnök szerint újabb vereséget kell mérni azokra, akik tagadják a klímaváltozás tényét

Újabb vereséget kell mérni azokra, akik tagadják a klímaváltozás tényét – jelentette ki a brazil elnök az ENSZ idei éghajlatváltozási konferenciáját (COP30) megnyitó beszédében, még hétfőn a brazíliai Belémben.

„Ha most a háborút vívó férfiak itt volnának, akkor rájönnének, hogy a globális felmelegedés elleni küzdelembe való befektetés sokkal olcsóbb” – tette hozzá Luiz Inácio Lula da Silva.

A klímakonferencián több mint 190 ország mintegy 50 ezer küldötte fog vitatkozni arról, hogy miként lehet enyhíteni a klímaválságot és annak pusztító hatásait, a gyakoribb és súlyosabb aszályokat, viharokat, erdőtüzeket és áradásokat.

A tanácskozáson részt vevő szegényebb országok várhatóan újabb kéréseket terjesztenek elő arról, hogy nagyobb anyagi forrásokra lenne szükségük az egyre nehezebb éghajlati viszonyokhoz való alkalmazkodáshoz. A találkozón várhatóan többen is arra szólítják majd fel a részt vevő országok kormányait, hogy fokozzák klímavédelmi erőfeszítéseiket, mivel a korábbi kötelezettségvállalásokkal ellentétben az országoknak csak körülbelül egyharmada nyújtotta be időben a konferenciára a 2035-ig terjedő időszakra vonatkozó cselekvési tervét.

A rendező ország, Brazília egy új, a trópusi esőerdők védelmére létrehozott több milliárd dolláros alapot fog bemutatni a konferencián, amely jutalmazza azokat az országokat, amelyek megóvják trópusi őserdeiket, miközben minden elpusztított hektárért súlyos pénzbüntetéseket szabnak ki rájuk, és az ezekből származó bevétel az alapba kerül.

