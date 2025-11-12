Kiszivárgott egy újabb terv: Brüsszel megint egy olyan lépésre készül, amely magyarok millióinak életébe szólhat bele

Az Európai Bizottság rá akarja kényszeríteni az Európai Unió tagállamait arra, hogy fokozatosan kivonják két kínai kommunikációs nagyvállalat, a Huawei és a ZTE termékeit a távközlési hálózatokból – tudta meg a Bloomberg. Egy ilyen lépés jelentősen befolyásolná a magyar állampolgárok életét is: milliós nagyságrendű is lehet a száma azoknak a mobiltelefonoknak, amelyeket ez a két gyártó készített, és most is használatban vannak. Arról nem is beszélve, hogy a két cég nemcsak mobiltelefonok, hanem más távközlési eszközök vonatkozásában is jelentős szereplője a magyar piacnak.

Henna Virkkunen, az Európai Bizottság alelnöke azt szeretné, ha az Európai Bizottság 2020-as ajánlása – amely szerint a mobilhálózatokban nem szabad magas kockázatú gyártók termékeit használni – jogi követelménnyé válna a tagállamokkal szemben – közölte a Bloomberggel több, az ügyre rálátó forrás, akik névtelenséget kérve nyilatkoztak a zárt ajtók mögött zajló tárgyalásokról.

A hírügynökség szerint ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy kitiltanák a Huawei és a ZTE termékeit is a távközlési hálózatokból.

Közlésük szerint a bizottság alelnöke keresi a módját annak, hogy rákényszerítse ezt a tagállamokra: ezeket közt lehet például az, hogy megvonnának bizonyos EU-s forrásokat azoktól a tagállamoktól, amelyek ellenszegülnek. Mint megjegyezték, bár az infrastruktúrával kapcsolatos döntések a nemzeti kormányok hatáskörébe tartoznak, Virkkunen javaslata arra kötelezné az EU-tagállamokat, hogy igazodjanak az Európai Bizottság biztonsági iránymutatásaihoz. Ha ezek az ajánlások jogilag kötelezővé válnak, akkor a szabályokat be nem tartó tagállamokat kötelezettségszegési eljárással és pénzügyi szankciókkal szembesülhetnének – tették hozzá.

A cikkben emlékeztettek arra, hogy az EU egyre nagyobb figyelmet fordít a kínai távközlési berendezésgyártók által jelentett kockázatokra, miközben a Kínával – vagyis második legnagyobb kereskedelmi partnerével – fennálló kereskedelmi és politikai kapcsolata egyre jobban romlik. Az aggodalom abból fakad, hogy a kritikus nemzeti infrastruktúra irányításának átadása olyan vállalatoknak, amelyek szoros kapcsolatban állnak Pekinggel, veszélyeztetheti a nemzetbiztonsági érdekeket. Henna Virkkunen jelenleg azt vizsgálja, hogyan lehetne korlátozni a kínai gyártók részvételét a vezetékes hálózatokban, miközben az országok a legmodernebb optikai kábelek gyors telepítését szorgalmazzák a nagy sebességű internet-hozzáférés kiterjesztése érdekében.

Donald Trump első elnöksége alatt merültek fel először a kínai gyártókkal szembeni aggodalmak

A Huawei és a ZTE kapcsán azt követően erősödtek fel az aggodalmak ismét Európa-szerte, hogy kiderült: Németország és Finnország is szigorúbb korlátozások bevezetését fontolgatja a kínai gyártókra nézve.

Míg olyan európai országok, mint az Egyesült Királyság és Svédország már évekkel ezelőtt betiltották a kínai gyártók termékeinek használatát, mások továbbra is engedélyezik a kínai gyártók termékeinek használatát hálózataikban, és ellenzik azt, hogy Brüsszel döntsön az ügyben.

Ráadásul a Bloomberg szerint nemcsak a tagállami kormányok egy része, hanem a távközlési szolgáltatók is ellenezni fogják a korlátozásokat, azzal érvelve, hogy a Huawei technológiája olcsóbb és jobb, mint a nyugati alternatívák. Az EU-ban a Kínával szemben szigorú álláspontot képviselők viszont arra figyelmeztettek, hogy ez az egyenlőtlen megközelítés (vagyis az, ha néhány államban betiltják az eszközöket, másokban viszont elérhetőek maradnak) jelentős biztonsági kockázatokat eredményezhet.

„Az 5G hálózataink biztonsága elengedhetetlen a gazdaságunk számára. A bizottság arra ösztökéli azokat a tagállamokat, amelyek még nem vezették be az 5G eszköztárat (ezen a néven fut a bizottság 2020-as ajánlása – a szerk.), hogy ők is fogadjanak el megfelelő intézkedéseket a kockázatok hatékony és gyors kezelése érdekében. A gyors fellépés elmulasztása az EU egészét egyértelmű kockázatnak teszi ki – mondta Thomas Regnier, a bizottság szóvivője a Bloombergnek. A lehetséges tilalomról azonban nem kívánt részletesebben nyilatkozni.

A hírügynökség a Huaweit is megkérdezte a brüsszeli tervvel kapcsolatban, de a cég nem reagált az ügyre, a kínai kormány viszont igen. „Az, hogy egyes országok biztonságos és kiváló minőségű kínai távközlési berendezéseinek kényszerrel eltávolították, nemcsak saját technológiai fejlődésüket késleltette, hanem jelentős gazdasági veszteségeket is okozott. A gazdasági és kereskedelmi kérdések átpolitizálása a biztonság ürügyén a gátolja a technológiai fejlődést és a gazdasági fejlődést” – mondta Lin Csian, a kínai külügyminisztérium szóvivője egy keddi sajtótájékoztatón.

A kínai eszközök által jelentett rizikó kérdése először Donald Trump első elnökségének ideje alatt került előtérbe, amikor az amerikai elnök nemzetbiztonsági kockázatokra hivatkozva betiltotta a Huaweit, és erőteljesen lobbizott az európai országoknál azért, hogy kövessék a példáját. Az Európai Bizottság ezután szintén arra ösztökélte a tagállamokat a 2020-ban közzétett ajánlásában, hogy zárják ki a magas kockázatú beszállítókat rádiós és alapvető hálózati infrastruktúrájukból, például az 5G-ből. A tagállamok azonban nem voltak kötelesek követni az ajánlást, mivel a kritikus infrastruktúra és a nemzetbiztonság az egyes országok saját hatáskörébe tartozik.

Ha most ismét szóba kerülne a tiltás, az erőteljes reakciókat váltana ki a másik oldalról is: miután Svédország teljes tilalmat vezetett be a Huawei eszközökre, Kína hevesen reagált, ami más európai országokat visszatartott attól, hogy kövessék a svédek példáját. Ugyanakkor az európai vállalatok is szeretnék elérni a kínaiak kitiltását: a Huawei finn riválisa, a Nokia például azért adott ki figyelmeztetést a Huawei által jelentett kockázatokkal kapcsolatban, mert a kínai vállalat fokozatosan kiszorítja a Nokiát és más nyugati beszállítókat a saját piacukról.

Magyarok milliói használják ezeket az eszközöket, az infrastruktúráról nem is beszélve – beláthatatlan következményekkel járna a döntés

Nem mellékes az ügy szempontjából az sem, hogy a Huawei és a ZTE termékei, szolgáltatásai Magyarországon is meglehetősen elterjedtek. Hogy pontosan mennyire, azt a nyilvánosan elérhető információkból nem egyszerű behatárolni,

azonban azt így is ki lehet jelenteni, hogy rengeteg embert érintene, illetve a belföldi infrastruktúra működését is jelentősen befolyásolná az, ha a két kínai gyártót kitiltanák.

A mindennapi életre gyakorolt hatás elsősorban valószínűleg abban mutatkozna meg, ha a gyártók mobiltelefonjait többé nem lehetne használni a hazai távközlésben. E téren elsősorban a Huawei kitiltása járna komoly következményekkel: egy 2018. decemberi végi kimutatás szerint ugyanis – amelyet a Facebook-hirdetési adatainak segítségével állított össze a Huaweiblog.hu – akkor 1,3 millió ember használta a Facebookot Huawei telefonon keresztül Magyarországon a 13 és 65 év közti korosztályban (a mobilpiacon ennél nagyobb részesedése csak a Samsungnak volt idehaza, amelyet 1,9 millióan használtak 2018 decemberében a kimutatás szerint). De egy másik oldal, az Enet.hu is azt közölte 2019 szeptemberében a saját adatai alapján, hogy abban az időben 23 százalék volt a Huawei hazai részesedése – ez nagyságrendileg egybevág a fenti adatokkal.

Azóta a Huawei részesedése csökkenni látszik a magyar mobilpiacon, de teljesen azért nem tűntek el. A visszaesés többek közt magyarázható részben a Washington által felvetett biztonsági kockázatokkal és az ahhoz kapcsolódó amerikai tiltásokkal, részint pedig annak tudható be, hogy az általuk alapított másik kínai márkát, a Honort 2020-ban eladták. Egy frissebb adatközlés szerint – amelyet az Androidportal.hu ismertetett – 2024 júniusa és 2025 júniusa között a Magyarországon eladott mobiltelefonok közt már csak 5,53 százalék volt a Huawei részesedése (a Honoré pedig 4,57 százalék volt).

A ZTE elterjedtsége eközben kisebb lehetett a Huaweiénél a mobilpiacon, és épp ezért kevesebb információ áll rendelkezésre erről, ugyanakkor a távközlési vállalat a közelmúltban határozott lépéseket tett afelé, hogy növelje a piaci részesedését: októberben például egy nagyobb kampányban jelentette be azt, hogy újabb, olcsóbb telefonokkal bővíti a magyarországi kínálatát.

A mobiltelefonok mellett nem mellékes az sem, hogy infrastrukturális fejlesztések szempontjából is nagyon aktív idehaza a két vállalat.

2021-ben például a Huawei Magyarországon elsőként helyezett üzembe egy ipari felhasználású 5G-s magánhálózatot. A kínai cég 2025-ben ünnepelte magyarországi jelenlétének 20. évfordulóját, amely alkalomból több kormányzati tisztviselő beszélt arról, hogy mennyire fontos szerepet játszott a cég különféle hazai fejlesztésekben (idén júliusban például a BME-n is zajlott egy modern optikai hálózati technológiás tesztjük).

A ZTE esetében ugyanez kevésbé látványosan, de szintén megfigyelhető. Az Indexnek egy barcelonai technológiai konferencián a vállalat magyarországi menedzsere, Biró Albert beszélt arról, hogy a ZTE magyarországi jelenléte jóval kiterjedtebb, mint azt sokan gondolnák; a vállalat nemcsak mobiltelefonokat gyárt (a legtöbb magyar emiatt ismeri a céget), hanem az okos otthoni eszközöktől kezdve egészen a mesterségesintelligencia-alapú megoldásokig minden területen is terjeszkedik – fejtette ki.

„Kevesen tudják, hogy a mindennapi életük számos területén használnak ZTE-termékeket anélkül, hogy tudatában lennének ennek. A magyar felhasználók gyakran olyan hálózaton keresztül böngésznek, amelynek infrastruktúráját részben a ZTE biztosítja” – mondta akkor a cég magyarországi menedzsere, többek közt azt is elárulva, hogy az 5G infrastruktúrát is ők szállítják az egyik mobilszolgáltatónak.

Mindezek alapján talán nem túlzás azt mondani, hogy jelentős következményekkel járna idehaza, ha brüsszeli nyomásra tényleg kitiltanák a két vállalatok a távközlési szolgáltatásokból, így érdemes lesz figyelni az ügy további fejleményeit, megszólalásait.

Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)