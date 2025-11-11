Megszólalt Orbán Viktor béketervéről Vlagyimir Putyin szóvivője

A Kremlnek még nincs információja arról, hogy mit tartalmaznak Orbán Viktor miniszterelnöknek az ukrajnai konfliktus megoldására irányuló békekezdeményezései – jelentette ki hétfőn Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Megjegyezte ugyanakkor, hogy a jövőben alighanem ők is megismerhetik a magyar kormányfő tervét.

Mint ahogy korábban írtuk, Orbán Viktor még a múlt hét pénteken, a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón beszélt az ukrajnai rendezésről. Donald Trump amerikai elnök a sajtótájékoztató egy pontján azt mondta: ő és Orbán Viktor „egyetértenek abban, hogy a háború véget fog érni”.

A miniszterelnök ezt követően közölte a riporterekkel: „Van néhány ötlete” arra vonatkozóan, hogy miként lehetne elérni a békét, és ezeket pénteken bemutatja Trumpnak is.

Dmitrij Peszkov a TASZSZ orosz állami hírügynökség szerint egy hétfői sajtótájékoztatón reagált erre, és közölte:

A Kremlnek egyelőre nincs információja arról, hogy mit takarnak Orbán Viktor békekezdeményezései.

Arra a kérdésre válaszolva, hogy Magyarország és Oroszország tárgyal-e jelenleg az ukrajnai helyzet megoldására vonatkozó elképzelésekről, Peszkov azt mondta: „Ezt nehéz megmondani.”

Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin nem egyeztettek a washingtoni meetingről

Ezenkívül – az MTI beszámolója szerint – Peszkov azt is hozzáfűzte: „Nem tudjuk, milyen kezdeményezésekről van szó. Valószínűleg egy bizonyos kidolgozottság után tájékoztatnak minket róluk, de egyelőre nem volt alkalmunk megismerkedni velük.”

Emellett a szóvivő azt is elmondta: Vlagyimir Putyin orosz elnök nem beszélt a magyar kormányfővel washingtoni tárgyalásairól.

„Nem, erről a kérdésről nem volt szó” – mondta a TASZSZ szerint Peszkov, aki azt is hangsúlyozta, hogy Moszkva szeretné mielőbb lezárni az ukrajnai konfliktust, amely szerinte „akkor érhet véget, amikor Oroszország elérte az eredetileg kitűzött céljait”.

Kiemelt kép: 2020. február 27-én készült kép Dmitrij Peszkovról, a Kreml szóvivőjéről a moszkvai Dream Island élménypark avatóünnepségén (Fotó: MTI/EPA/Pool/Samil Zumatov)