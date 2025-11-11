Kínos helyzetbe hozta Vlagyimir Putyint a 11 éves Kira

Egy 11 éves szibériai kislány – aki elvesztette az édesapját a háborúban – kellemetlen helyzetbe hozta a kérdésével Vlagyimir Putyin orosz elnököt a moszkvai Vörös téren, miután közölte az orosz elnökkel, hogy a 46 éves sebesült nagybátyját orvosi ellátás nélkül küldték vissza a frontra.

Az orosz elnök még múlt hét kedden vett részt az orosz Egység napja alkalmából tartott ünnepen a moszkvai Vörös téren. Ezen az eseményen a 11 éves szibériai lány, Kira Pimenova kérdezte közvetlen közelről az orosz elnököt.

A gyermek – aki az édesapját már elveszítette a háborúban – most a nagybátyja érdekében próbált meg közbenjárni az orosz elnöknél. A kiskorú azzal a problémával fordult Vlagyimir Putyinhoz, hogy:

„A nagybátyám most a fronton van, megsebesült a karján, kórházban volt, de nem kezelik, és most visszaküldik harcolni.”

A kislány azt kérte, hogy a nagybátyját, Anton Fisjurát helyezzék át egy jobb oroszországi kórházba, hogy megfelelő ellátást kaphasson – számolt be az Index a Daily Mail alapján.

Vlagyimir Putyin komor arccal hallgatta a kérést, majd azt válaszolta:

„Mindenképpen megkeressük őt, rendben?”

Ezután az orosz elnök gyorsan továbblépett, miután fejcsókkal búcsúzott a kislánytól. A jelenet alább megtekinthető:

A gyermek édesapja, Vlagyimir Pimenov tavaly 36 évesen esett el a donyecki régióban, és kitüntetést kapott bátorságáért. A kislánynak azonban három nagybátyja is a fronton harcol. Az édesanyja, Viktoria Pimenova jogászként dolgozik a „Hazáért Harcoló Családok Bizottságánál”.

A találkozón Kira Pimenova egy kézzel készített Cseburaska – ez egy nagy fülű szovjet mesefigura – plüsst is átadott Vlagyimir Putyinnak.

Mint mondta, „kötöttem egy Cseburaskát Anton bácsinak, aztán Ivánnak és Jurának is [vagyis a nagybátyjainak], akik most a hazát védik. A játékaim biztosan szerencsét hoznak nekik”.

A kislány bátor fellépése ritka pillanat volt Oroszországban, ahol a fronton szolgáló katonák sorsáról és a sebesültek ellátásáról ritkán beszélnek nyíltan az ország vezetőjének szeme láttára – jegyezte meg a Daily Mail.

