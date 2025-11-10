Zelenszkij üzlettársára csaptak le a korrupcióellenes hivatalok: szorul a hurok az ukrán elnök nyaka körül

Az ukrán korrupcióellenes szervek hétfőn részletes jelentést publikáltak egy magas szintű korrupciós ügyben zajló nyomozásról, amelynek a Volodimir Zelenszkij „pénztárosának ”is nevezett ukrán oligarcha, Timur Mindics a főszereplő. Emlékezetes, hogy az ukrán kormányzat idén nyáron megpróbálta ellehetetleníteni a korrupcióellenes szervek működését, és csak azt követően táncolt vissza a lépéstől, hogy a nemzetközi közvélemény felemelte a hangját ez ellen. Vannak arra utaló jelek, hogy a mostani vizsgálat lehetett a nyári lépés oka, ugyanis az ügy van annyira súlyos, hogy még bele is bukhat az ukrán elnök – állítólag olyan hangfelvételek is napvilágra kerülhetnek hamarosan, amelyek bizonyítják Zelenszkij érintettségét a korrupciós ügyben,.

Emlékezetes, hogy a nyáron egy törvényjavaslatot fogadtak el az ukrán parlamentben két meghatározó korrupcióellenes szerv, a Nemzeti Korrupcióellenes Nyomozóhivatal (NABU) és a Korrupcióellenes Különleges Ügyészség (SzAPO) hatáskörének csökkentésére. A két szervet ezzel párhuzamosan még azzal is megvádolták, hogy összejátszanak az oroszokkal, és az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU), illetve a főügyészi hivatal is házkutatásokat tartott náluk. Zelenszkij először aláírta a parlamenti törvényjavaslatot, majd mégis meghátrált, így a korrupcióellenes intézmények folytathatták működésüket.

Az utóbbi hetekben azonban újabb fordulat állt be, miután a SZBU ismét nyomozást kezdett a SzAPO vezetője ellen – amely Zelenszkij köre ellen vizsgálódott. Az ukrán sajtóban az ügyet gyakran a NABU és a SzAPO, valamint az ukrán elnöki hivatal és az SZBU politikai csatájaként írják le.

15 hónap munka és 1000 órányi hangfelvétel: ez rengetheti meg az ukrán kormányt

Ezen előzmények után egy újabb közleményt adott ki hétfőn délelőtt a NABU, amelyben újabb fejleményekről számoltak be az ukrán elnök körével szemben zajló vizsgálattal kapcsolatban. A közleményben azt írták: „A NABU és a SZAPO nagy léptékű akciót hajt végre a korrupció feltárása érdekében az energetika területén. 15 hónap munka, 1000 órányi hangfelvétel. Magas szintű bűnszervezet tevékenységét dokumentáltuk. Résztvevői átfogó korrupciós hálózatot működtettek az állami szférához tartozó energetikai vállalatoknak, többek között az Enerhoatomnak, Ukrajna állami tulajdonú atomenergia-ügynökségének az ellenőrzése céljából.”

Az oldalon ezzel kapcsolatban megosztottak jónéhány szemléletes fotót is arról, hogy miket foglaltak le a vizsgálat alatt, és további részleteket ígértek későbbre (a közlemény óta újabb bejegyzések – zömében videók – jelentek meg a nyomozásról).

Bár a közleményben konkrét gyanúsítottat nem neveztek meg, az ukrán sajtó már írt arról, hogy kik ellen zajlik a vizsgálat. A 444.hu cikke szerint az ukrán lapok azt írták, hogy

a vizsgálat középpontjában áll az ukrán kormány egyik tagja is – Herman Haluscsenko igazságügyi miniszter személyében –, azonban nála is fontosabb szerepet tölthetett be Timur Mindics oligharcha, akit Zelenszkij üzlettársa, akit az ukrán elnök pénztárosaként is szoktak emlegetni.

Mindics neve már korábban is felvetődött korrupció ügyekkel összefüggésben: a The Kyiv Independent például augusztus végén írt arról, hogy korrupciós ügyben lehet érintett a Zelenszkijhez közel álló oligarcha a Fire Point nevű, drónokat és rakétákat cég vonatkozásában, a The New York Times pedig október végén közölt részletes cikket az ügy hátteréről.

A mostani vizsgálatban a nyomozók Mindics érdekeltségei mellett Herman Haluscsenko igazságügyi miniszter irodáiban is házkutatást tartottak: utóbbi amiatt is lehet érintett elsősorban az ügyben, hogy az igazságügyi tárca vezetése előtt Ukrajna energiaügyi minisztere volt 2021 és 2025 közt. Az ügy középpontjában azonban kettejük közül inkább Mindics áll, aki egyébként már nincs is Ukrajnában:

néhány órával az akció kezdete előtt elhagyta Ukrajnát, és a legutóbbi információk szerint Ausztriában talált menedékre.

Mint a 444 emlékeztetett, a Timur Mindiccsel szembeni gyanúkról már hónapok óta írnak az ukrán sajtóban. Korrupciógyanús tevékenységét pedig a lehető legkülönbözőbb ágazatokkal hozzák összefüggésbe, az energetika mellett szó volt a legnagyobb ukrán tengeri kikötő – az odesszai – körüli machinációkról, gyémántbizniszről, oroszországi érdekeltségekről.

Benne van a pakliban, hogy hangfelvételek buktatják meg Zelenszkijt

A mostani vizsgálat középpontjában – mint a cikk elején lévő idézetben is olvasható – az energetika és az Enerhoatom ukrán vállalat áll, azonban a már említett Fire Point ügyében is vizsgálat zajlik Mindics ellen. Sőt, van még tovább,

ugyanis a Censor.net ukrán portál arról is írt, hogy Timur Mindics ellen már az FBI is nyomózást folytat pénzmosás miatt.

Hogy pontosan mi a gyanú, azt nem tisztázták, de valószínűleg az odesszai kikötő körüli ügyletekről lehet szó, vagy arról az ukrán sajtóban is tárgyalt gyanúról, miszerint Mindics egy csoporttal Franciaországban alapított volna bankot, hogy kiemelkedően jelentős pénzösszegeket mossanak tisztára.

Mindenesetre a NABU hétfői közleménye alapján Mindicset és körét valószínűleg lehallgatták: erre utalhat az, hogy 1000 órányi hangfelvételről írtak a hétfői közleményben. A 444 szerint az ukrán közvélemény most izgatottan várja, hogy milyen érzékeny információk derülnek ki az ügy szereplőiről

és az ukrán sajtóban ezzel összefüggésben már arról is írtak, hogy van olyan, az ukrán nyomozók birtokába került hangfelvétel, amelyen Volodimir Zelenszkij hangja is hallható.

Ezzel összefüggésben hétfőn a The Kyiv Independent is azt közölte, hogy forrásaik szerint a Mindics elleni – a NABU közlése szerint több mint egy éve zajló – nyomozás is szerepet játszhatott abban, hogy júliusban megpróbálták felszámolni a korrupcióellenes intézmények függetlenségét.

Az ukrán elnök és hivatala egyelőre nem kommentálta az ügyet, miközben a korrupcióellenes szervek, valamint az ukrán sajtó sorra közli az újabb és újabb bizonyítékokat. Egyelőre nehéz belátni, hogy mi lesz mindennek a következménye.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a sajtó képviselõinek nyilatkozik az Európai Politikai Közösség (EPK) 7. csúcstalálkozójára érkezésekor Koppenhágában 2025. október 2-án. Az Európai Politikai Közösség tagállamainak vezetõi félévente üléseznek. MTI/EPA-PAP/Radek Pietruszka.