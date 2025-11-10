Hortay Olivér: Ha Orbán Viktor nem kap szankciómentességet, legalább 1000 forint lett volna az üzemanyag literenként Magyarországon

Orbán Viktor győzelmének tartja a Bloomberg, hogy Magyarország mentességet kapott az energiaszankciók alól. Gazdasági elemzők is sikerként könyvelik el a megállapodást. A Századvég Konjunktúrakutató elemzője pedig arról beszélt: kérdés, hogy az orosz energia tiltását szorgalmazó Brüsszel most hogyan reagál az amerikai mentesség hírére.

Mint írtuk, a Bloomberg is a magyar kormányfő győzelmeként értékelte, hogy Magyarország mentességet kapott az Egyesült Államok oroszellenes szankciói alól.

Az M1 hétfői Híradójában ezzel kapcsolatban felidézték: Orbán Viktor röviddel a Donald Trumppal folytatott tárgyalása utáni sajtótájékoztatón kiemelte, hogy „ez egy általános és időkorlát nélküli mentesség (…). Magyarország nemcsak hogy mentességet kapott az orosz energia szankciója alól, de ez a mentesség időkorlát nélküli.” A kormányfő arról beszélt: azzal, hogy továbbra is jöhet kőolaj és földgáz a Török Áramlaton és a Barátság vezetéken keresztül, sikerült megvédeni a rezsicsökkentést, és Magyarországon lesz a legolcsóbb az energia Európában.

„Ha nem Orbán Viktornak hívnák Magyarország miniszterelnökét, akkor a magyar családoknak karácsonyra már háromszorosára nőtt volna az energiaszámlája”– ezt írta közösségi oldalán Szijjártó Péter. A külügyminiszter hozzátette: ezt a megállapodást Orbán Viktoron kívül senki más nem tudta volna elérni.

Ezerforintos üzemanyag lett volna Magyarországon

A Bloomberg cikkével kapcsolatban Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató energia- és klímapolitikai üzletágvezetője elmondta: előzetes számításokat végeztek arról, hogy miként érintette volna az emberek kiadásait a szankciók fenntartása

Közlése szerint már rövid távon üzemanyaghiány lett volna, a benzin és a gázolaj literje 1000 forint fölé emelkedett volna, a fűtésszámla pedig háromszorosára emelkedett volna.

Az elemző arról is beszélt: Brüsszel továbbra is ragaszkodik az orosz energia uniós tiltásához, az pedig a közeljövő kérdése, hogy a kormány washingtoni megállapodására hogyan reagál az Európai Unió vezetése.

Az Európai Bizottság nagyon eltökélt ebben a tekintetben. Ursula von der Leyen vagy az energiaügyi biztosuk, Dan Jorgensen több ízben elmondták, hogy örökös szankcióval szeretnék sújtani az orosz energiahordozókat, soha többé egyetlen molekula orosz olajat vagy gázt sem szeretnének az európai piacon látni, és ennek megfelelően mindent megtesznek, mind a szankciós csomagokban, mind kereskedelempolitikai intézkedéseknek maszkírozva, hogy azt érvényesítsék a tagállamokon – mondta a szakértő.

Hortay Olivér kitért az amerikaiakkal kötött nukleáris megállapodásra is, amelyről azt mondta: a moduláris reaktorok megépítésével exportképes tudáshoz jutnak a magyar szakemberek, az amerikai cseppfolyósított földgáz beszerzése pedig egybecseng azzal a kormányzati törekvéssel, hogy Magyarországra minél több útvonalon érkezzen energia.

Kiemelt kép: Hortay Olivér a 48 percben (Fotó: hirado.hu/Horváth Péter Gyula)