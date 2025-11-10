Bloomberg: Donald Trump megdicsérte Orbán Viktort

Donald Trump komoly dicséretekkel méltatta Orbán Viktort a washingtoni látogatáson – írta a pénteki csúcstalálkozóról a Bloomberg.

A hírügynökség a beszámolójában – amelynek címében is azt írták, hogy a „Trump megdicsérte Orbánt”– felidézte: az amerikai elnök nyitottságot mutatott arra, hogy Magyarországot mentesítse az orosz energia vásárlására vonatkozó szankciók alól, amikor fogadta a miniszterelnököt.

„Megvizsgáljuk a kérdést, mert neki [Orbán Viktornak – a szerk.] nagyon nehéz más területekről olajt és gázt beszereznie. Nekik [a magyaroknak – a szerk.] nincs meg az az előnyük, hogy tengerpartjuk van” – idézték fel az amerikai elnök mondatait.

A Bloomberg ezzel összefüggésben idézte fel azt is, hogy Donald Trump nem sokkal később elismerően beszélt a magyar miniszterelnökről: Európa többi országát (amelyeknek könnyebb a helyzete az energiabeszerzés szempontjából) bírálta az oroszoktól való energiavásárlás, valamint a migrációval kapcsolatban elkövetett hibák miatt is, miközben azt mondta:

Orbán Viktort „mindenki tiszteli, és néhányan kedvelik is”. Emellett (a sajtótájékoztató végén) azt is közölte, hogy támogatja a kormányfő újraválasztását 2026-ban, mondván, hogy a miniszterelnök eddig is „fantasztikus munkát végzett”.

A szóban forgó részleteket az alábbi cikkünkben is ismertettük röviden:

A találkozón szóba került az amerikai-orosz békecsúcs is. Donald Trump ezzel kapcsolatban a közmédia munkatársának kérdésére válaszolva közölte: ragaszkodik ahhoz, hogy Budapesten, Magyarországon legyen az esemény. Az amerikai elnök kijelentette, hogy továbbra is szeretne találkozni Vlagyimir Putyinnal, ha az oroszoknak tényleg szándékukban áll lezárni a konfliktust (Trump a sajtótájékoztató egy pontján azt mondta: a háborúnak azért nincs még vége, mert az oroszok „nem akarnak leállni” a harcokkal).

Kiemelt kép: a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Donald Trump amerikai elnök (b) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos.