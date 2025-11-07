Orbán Viktor nagy bejelentést tett Washingtonban: Magyarország teljes mentességet kapott az energiaszankciók alól

Magyar idő szerint péntek este Orbán Viktor miniszterelnök és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közös sajtótájékoztatót tartanak a washingtoni magyar nagykövetségen.

Cikkünk frissül!

A kormányfő a Donald Trumppal közös sajtótájékoztató után kezdte meg az újabb eseményt.

Orbán Viktor azzal kezdte mondandóját a tárgyalások jellegével kapcsolatban, hogy két, egymással szövetséges állam vezetői beszéltek egymással. „Ma diplomáciai napot tartottunk. Nemcsak egy miniszterelnöki-elnöki csúcstalálkozó történt, hanem minden olyan ügyben, ahol vannak fontos magyar érdekek és kormányzati hatáskörbe tartozik, ott kétoldalú miniszterszintű találkozók tartottak” – fogalmazott.

Leszögezte: a megbeszélésen megállapították, hogy a két ország stratégiai érdekei közt nincs semmilyen ütközés, van viszont néhány egyezés.

Mint mondta, a tárgyalásnak köszönhetően továbbra is Magyarországon lesz a legolcsóbb az energia ára Európában: Magyarország ugyanis mentességet kapott az orosz energiahordozókra kivetett szankciók alól.

„Teljes szankciómentességet kaptunk”

– szögezte le a miniszterelnök a Magyarországra érkező orosz energia vonatkozásában. Mint mondta, ez vonatkozik a Török Áramlat vezetékre és a Barátság kőolajvezetékre, és időkorlátja sincs a mentességnek. Ennek köszönhetően sikerült megmenteni a rezsicsökkentést – közölte Orbán Viktor.

A kormányfő arról is beszélt, hogy a Westing House nevű vállalattól nukleáris fűtőanyagot vásárolunk a jövőben. Ezen kívül kis méretű moduláris erőművek is jönnek Magyarországra, és olyan technológiát is kap Magyarország az amerikaiaktól, amellyel a nukleáris fűtőelemeket biztonságosan tudjuk majd tárolni.

A miniszterelnök nem sokkal később azt is ismertette: az amerikaiakkal kötött nukleáris megállapodás értelmében

a Paks-2 projekt vonatkozásában ugyancsak nem fog érvényesülni semmilyen, az oroszok ellen bevezetett amerikai szankció (ezeket még Joe Biden kormánya vezette be a nukleáris energiára).

Orbán Viktor azt is bejelentette, hogy pénzügyi együttműködésről is beszéltek Donald Trumppal: mint mondta, a jövőben kialakítják a magyar–amerikai pénzügyi együttműködés kereteit, de ennek részleteiről még tárgyalni fognak a jövőben is.

Kitért arra is, hogy újabb amerikai befektetések érkeznek Magyarországra, és hogy már eddig is jelentős volt a szerepvállalásuk. Hangsúlyozta, hogy jelenleg 1400 amerikai vállalat működik Magyarországon, amelyek több mint százezer munkavállalónak adnak munkát, ez a jövőben még nőni fog. Elmondása szerint hadiipari és űripari kérdésekről is megállapodtak: ezeken a területeken a két ország az eddiginél is szorosabban fog együttműködni, és Magyarország megvásárolhatja a legkorszerűbb fegyvereket Amerikától.

Orbán Viktor végül azt is leszögezte: a budapesti békecsúcsot meg fogják tartani.

Újságírói kérdések: az Egyesült Államok mentességet adott, de az EU szankciói ellen még harcolni kell

Csuhaj Ildikónak, a közmédia munkatársának kérdésére Orbán Viktor elárulta: a szankciókkal kapcsolatban Donald Trumpal leültek, és megvizsgálták a kérdést, majd arra jutottak, hogy nem lehetne „megfizethető” áron energiát adni a magyar családoknak akkor, ha a szankciók maradnak.

Mint mondta, „két vezetéket kértünk mentesíteni”: az egyik az, amelyiken a gáz érkezik Magyarországra, a másik pedig az, amelyik az olajat hozza be.

„Ezeket a szankciókat ezekre a vezetékekre nem fogják alkalmazni”

– szögezte le a magyar miniszterelnök.

Orbán Viktor nem sokkal később, egy másik kérdésre azt mondta az Index szerint:

„Ha ez a megállapodás nem született volna meg, akkor decemberben a rezsi kétszer akkora lenne – ettől a bajtól most sikerült magunkat megmenteni.”

Egy későbbi kérdésre válaszolva megerősítette, hogy nem csak Magyarország, hanem más államok is mentességet kértek az amerikai szankciók alól.

Arra a kérdésre, hogy ezek után más európai ország is csatlakozhat-e a Magyarország által kapott mentességhez, Orbán Viktor azt mondta: „Mások fejével nem gondolkodnék, majd otthon.”

Ugyanakkor megjegyezte, hogy most az amerikai szankciók vonatkozásában sikerült ugyan elérni a mentességet, de az Európai Unió által az orosz energiára kivetett szankciók még mindig érvényben vannak.

A kormányfő ezzel arra a brüsszeli tervezetre utalhatott, amelynek értelmében 2027 végéig teljesen kivezetnék az orosz energiahordozókat.

Kiemelt kép: a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia kihelyezett stúdiójában Washingtonban 2025. november 6-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos.